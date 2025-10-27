Таке вже було, – у ВМС пояснили значення заяви Трампа про субмарину біля берегів Росії

Президент США заявив про наявність американського атомного підводного човна біля берегів Росії у відповідь на погрози Путіна.

Про це речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук заявив в телеефірі, пише 24 Канал.

Що кажуть у ВМС?

Плетенчук наголосив, що протистояння між США та Росією на світовій геополітичній арені триває набагато довше, ніж існує сучасна Російська Федерація.

Це схоже на деескалацію у міжнародному просторі,

– зазначив Плетенчук.

Він додав, що президенти держав, оскільки вони поважного віку, пам'ятають, що такі заяви були нормою. На думку речника ВМС, таке світ бачив і раніше.

Яку заяву зробив Дональд Трамп?