Такое уже было, – в ВМС объяснили значение заявления Трампа о субмарине у берегов России
- Президент США заявил о наличии американской атомной подводной лодки у берегов России в ответ на угрозы Путина.
- Представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук отметил, что такие заявления уже были нормой в международном пространстве, и это выглядит как деэскалация.
Об этом представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук заявил в телеэфире, пишет 24 Канал.
Что говорят в ВМС?
Плетенчук отметил, что противостояние между США и Россией на мировой геополитической арене продолжается гораздо дольше, чем существует современная Российская Федерация.
Это выглядит как деэскалация в международном пространстве,
– отметил Плетенчук.
Он добавил, что президенты государств, поскольку они почтенного возраста, помнят, что такие заявления были нормой. По мнению представителя ВМС, такое мир видел и раньше.
Какое заявление сделал Дональд Трамп?
Напомним, что недавно Президент США отреагировал на угрозы главы Кремля во время общения с журналистами на борту Air Force One 27 октября. Ранее Владимир Путин похвастался испытаниями "уникальной" ядерной ракеты "Буревестник".
По мнению Трампа, Путин не должен так говорить и угрожать. Вместо этого он должен закончить войну в Украине, которая "должна была длиться неделю, а теперь длится уже четвертый год".
"Они знают, что мы имеем атомную подводную лодку, лучшую в мире, прямо у их побережья. То есть, она не должна пролетать 8000 миль, и они не играют с нами в игры, мы тоже не играем с ними в игры. Мы постоянно испытываем ракеты", – отметил американский лидер.