27 октября, 13:41
Такое уже было, – в ВМС объяснили значение заявления Трампа о субмарине у берегов России

Тимур Еремьянц
Основные тезисы
  • Президент США заявил о наличии американской атомной подводной лодки у берегов России в ответ на угрозы Путина.
  • Представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук отметил, что такие заявления уже были нормой в международном пространстве, и это выглядит как деэскалация.

Президент США заявил о наличии американской атомной подводной лодки у берегов России в ответ на угрозы Путина.

Об этом представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук заявил в телеэфире, пишет 24 Канал.

Что говорят в ВМС?

Плетенчук отметил, что противостояние между США и Россией на мировой геополитической арене продолжается гораздо дольше, чем существует современная Российская Федерация.

Это выглядит как деэскалация в международном пространстве,
– отметил Плетенчук.

Он добавил, что президенты государств, поскольку они почтенного возраста, помнят, что такие заявления были нормой. По мнению представителя ВМС, такое мир видел и раньше.

Какое заявление сделал Дональд Трамп?

  • Напомним, что недавно Президент США отреагировал на угрозы главы Кремля во время общения с журналистами на борту Air Force One 27 октября. Ранее Владимир Путин похвастался испытаниями "уникальной" ядерной ракеты "Буревестник".

  • По мнению Трампа, Путин не должен так говорить и угрожать. Вместо этого он должен закончить войну в Украине, которая "должна была длиться неделю, а теперь длится уже четвертый год".

  • "Они знают, что мы имеем атомную подводную лодку, лучшую в мире, прямо у их побережья. То есть, она не должна пролетать 8000 миль, и они не играют с нами в игры, мы тоже не играем с ними в игры. Мы постоянно испытываем ракеты", – отметил американский лидер.