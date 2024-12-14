Січень буде дуже цікавим, – політолог про можливий сценарій Трампа щодо війни

Під час передвиборчої кампанії Дональд Трамп обіцяв зупинити війну в Україні за 24 години. Вже після перемоги він вирішив не поспішати й досі не представив офіційного плану завершення бойових дій.

Команда новообраного президента дуже динамічна, певні зрушення вже є. Про це 24 Каналу розповів політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун, зауваживши, що люди, які прийдуть в Овальний кабінет, хочуть продемонструвати зміну риторики щодо всього.

До теми Трамп не зможе швидко завершити війну в Україні, – Foreign Affairs

Яким може бути план Трампа

Команда президента хоче виступити абсолютною опозицією до всього, що було за часів Джозефа Байдена. Це стосується не тільки внутрішньої політики, але й зовнішньої, зокрема російсько-української війни. Втім залишається питанням, яким є бачення Трампа щодо України.

Якщо проаналізуємо його останні інтерв'ю, то побачимо, що він дуже обережно ставиться до будь-яких заяв, Людина, яка говорила про закінчення війни за одну добу, зараз уникає відповідей на питання про те, яким є ставлення до Путіна та як змусити його сісти за стіл переговорів.

Я думаю, що така обережність пов'язана з тим, що Трамп все-таки вірить у можливість договору з російською стороною і не хоче в публічний простір викладати свої попередні напрацювання,

– припустив Максим Джигун.

Зверніть увагу! Республіканець Борис Пінкус сказав, що Трамп працює над своєю стратегією. Президент США, скоріш за все, дотримуватиметься плану замороження війни на теперішній лінії боєзіткнення.

З одного боку, позицію Трампа не поспішати – можна зрозуміти, адже мовиться про життя і здоров'я тисяч людей. Але з іншого – це створює для України певні труднощі, тому що ми не можемо зрозуміти, куди рухається новий президент і що він думає про закінчення війни.

Але ключове в цьому контексті те, що Трамп готовий спілкуватися з Україною. Ми знаємо про візит української делегації до Америки, про зустріч у Парижі на рівні президентів, а також про комунікацію зі спеціальним представником США Кітом Келлогом.

Всі ці речі наводять на висновок, що січень і наступні місяці після нього будуть дуже цікавими, особливо зважаючи на те, які миротворчі ініціативи зараз з'являються у Європі,

– наголосив політолог.

Зауважимо, президент Франції Еммануель Макрон запропонував створити миротворчий контингент, який відправлять в Україну після закінчення бойових дій. Втім у Польщі таку пропозицію спростували.