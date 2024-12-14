Январь будет очень интересным, – политолог о возможном сценарии Трампа по войне

Во время предвыборной кампании Дональд Трамп обещал остановить войну в Украине за 24 часа. Уже после победы он решил не спешить и до сих пор не представил официального плана завершения боевых действий.

Команда новоизбранного президента очень динамичная, определенные сдвиги уже есть. Об этом 24 Каналу рассказал политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун, заметив, что люди, которые придут в Овальный кабинет, хотят продемонстрировать изменение риторики относительно всего.

К теме Трамп не сможет быстро завершить войну в Украине, – Foreign Affairs

Каким может быть план Трампа

Команда президента хочет выступить абсолютной оппозицией ко всему, что было во времена Джозефа Байдена. Это касается не только внутренней политики, но и внешней, в частности российско-украинской войны. Впрочем остается вопросом, каким является видение Трампа по Украине.

Если проанализируем его последние интервью, то увидим, что он очень осторожно относится к любым заявлениям, Человек, который говорил об окончании войны за одни сутки, сейчас избегает ответов на вопрос о том, каково отношение к Путину и как заставить его сесть за стол переговоров.

Я думаю, что такая осторожность связана с тем, что Трамп все-таки верит в возможность договора с российской стороной и не хочет в публичное пространство выкладывать свои предыдущие наработки,

– предположил Максим Джигун.

Обратите внимание! Республиканец Борис Пинкус сказал, что Трамп работает над своей стратегией. Президент США, скорее всего, будет придерживаться плана замораживания войны на нынешней линии соприкосновения.

С одной стороны, позицию Трампа не спешить – можно понять, ведь речь идет о жизни и здоровье тысяч людей. Но с другой – это создает для Украины определенные трудности, потому что мы не можем понять, куда движется новый президент и что он думает об окончании войны.

Но ключевое в этом контексте то, что Трамп готов общаться с Украиной. Мы знаем о визите украинской делегации в Америку, о встрече в Париже на уровне президентов, а также о коммуникации со специальным представителем США Китом Келлогом.

Все эти вещи наводят на вывод, что январь и последующие месяцы после него будут очень интересными, особенно учитывая то, какие миротворческие инициативы сейчас появляются в Европе,

– подчеркнул политолог.

Заметим, президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать миротворческий контингент, который отправят в Украину после окончания боевых действий. Впрочем в Польше такое предложение опровергли.