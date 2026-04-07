Конкурувала зі світовими іконами і цінувала простоту: якою була перша українська зірка Голлівуду

Мало хто знає історію українки Анни Стен, яка стала однією з перших зірок Голлівуду. Народившись у Києві, вона змалку поєднувала навчання, роботу та виступи на сцені, а згодом її ім'я прикрашало обкладинки світових журналів.

Хто така Анна Стен і чому вона важлива для української історії кіно?

Анна Стен – перша українська зірка Голлівуду, яка походила з козацького роду, розповідає Vogue. Вона навчалася у Києві та пережила голодні 1920-ті роки. У Голлівуді Анна знялася у 27 фільмах і конкурувала зі світовими іконами кіно, як Марлен Дітріх та Ґретою Ґарбо.



Анна Стен / фото United Artists

Ранні роки майбутньої акторки лишаються досить загадковими, розповідає Elle. Біографи називають кілька версій щодо її батька. За однією з них, він керував приватною школою танців у Києві, за іншою ж працював прикажчиком у взуттєвій крамниці. У офіційній біографії Анна зазначала, що батько був театральним художником-постановником.

Мати, шведка за походженням, була примою-балериною Київського театру опери та балету. Відомо, що батько помер після повернення з війни, коли Анні було 12 років. Щоб допомагати матері, дівчинка з ранніх років працювала: вона влаштувалася до газети "Пролетарська правда" та одночасно грала на сцені київського Малого театру на Хрещатику.

Чому мало хто знав про її успіх?

Як зазначає журналістка та дослідниця Наталія Васюра, українці довго не знали, що їхня співвітчизниця стала голлівудською зіркою, хоча її фото з'являлися на обкладинках світових журналів. Водночас американці часто вважали Анну росіянкою. За словами Васюри, важливо повертати такі історії до українського контексту та розповідати їх "від нашого імені".



Анна Стен знялася у кримінальній драмі "Буря пристрастей" / фото Cуспільне Культура

Як Анна Стен ставилася до краси та макіяжу?

Зовнішність акторки обговорювали у пресі, але вона майже не користувалася косметикою. Журналістка Кетлін Ніколс описувала, що Анна лише злегка підводила очі блакитним олівцем і майже не використовувала пудру чи помаду. Вона вірила, що справжню красу не можна "намалювати" макіяжем – вона проявляється природно, без прикрас.

Що відомо про її стиль одягу?

Анна Стен не приділяла великої уваги вбранню поза зйомками. У повсякденному житті вона носила сірі штани, простий светр і блакитний шарф. У глянцевих журналах іноді з'являлися її капелюшки чи берети, але загалом її зараховували до акторок, які "не залежать від одягу". На важливі події вона одягалася елегантно, але завжди залишалася собою.

Анна Стен / фото Elle

Чим любила займатись Анна Стен?

Анна любила проводити час на свіжому повітрі, в лісі, серед квітів і птахів. Навіть будинок у Голлівуді її родина будувала так, щоб у ньому було багато сонця. Вона називала свій спосіб життя "моєю Природою" і вважала, що комфорт і природність важливіші за гламур.

