Не витримав навіть Артем Пивоваров: вірусний тренд у тредсі встиг обурити мережу, і ось чому
- На платформі тредс поширився тренд, де користувачі запитують у зірок, скільки лайків потрібно для отримання безкоштовного квитка на концерт.
- Артем Пивоваров критично відреагував на цей тренд, відзначивши, що лайки не допомагають у важливих справах, як, наприклад, придбання техніки для захисників України.
На платформі тредс усе частіше з'являються дописи, де користувачі звертаються до зірок із запитанням "скільки лайків потрібно, щоб отримати безкоштовний квиток на концерт". Такі ж прохання дедалі частіше адресують різним брендам і магазинам.
Ви точно натикалися на дописи у тредсі, де користувачі відмічають бренди чи зірок і запитують, скільки лайків потрібно, щоб отримати безкоштовний товар або квиток на концерт. З часом така схема почала настільки набридати власникам бізнесу, що вони почали активно реагувати й коментувати цей тренд у соцмережах.
Подібна ситуація сталася і з Артемом Пивоваровим. 24 Канал детальніше розповість про цей "тренд", який уже всіх дістав та те, як на нього відреагував сам артист і користувачі мережі.
Чому цей тренд починає дратувати користувачів мережі?
Артем Пивоваров опублікував у тредсі пост 18 березня 2026 року, в якому показав скріншот переписки з інстаграму: один із фанатів запитував, скільки потрібно зібрати лайків, щоб отримати безкоштовний квиток на його концерт у Львові.
Хоча деякі артисти реагують на подібні запити позитивно й навіть погоджуються на такі "умови", Артем із цим не згоден. Артист спокійно, але чітко дав зрозуміти, що не підтримує такі тренди, і пояснив, що лайки не допомагають придбати техніку для захисників України.
Як відреагували в мережі на відповідь Артема Пивоварова?
Реакція людей на цю ситуацію була переважно позитивною: користувачі відзначали, що запитання про "скільки потрібно лайків" виглядає вже надто звичним і навіть нахабним.
Багато хто жартував, дякував і підкреслював, що це правильний крок, який зупиняє подібні флешмоби, які давно вийшли за межі адекватності. Наприклад, hankova_photographer взагалі почала блокувати користувачів, які пишуть подібні прохання.
Спочатку це було, ніби ок , зараз це мене максимально бісить. Не принижуйтеся,
– пише вона у своєму пості.
І, звісно, не обійшлося без жартів: користувачі підхопили й перекрутили тренд із фразою "скільки потрібно лайків", почавши іронічно використовувати її буквально всюди.
Часті питання
Чому користувачі почали дратуватися на прохання про лайки для отримання безкоштовних товарів або квитків?
Користувачі почали дратуватися, тому що такі прохання стали надто звичними й навіть нахабними – вони втратили новизну і адекватність, що змусило багатьох користувачів висловлювати своє невдоволення.
Як Артем Пивоваров відреагував на прохання про лайки для безкоштовного квитка на концерт?
Артем Пивоваров спокійно, але чітко висловив свою незгоду з таким трендом, зазначивши, що лайки не допомагають придбати техніку для захисників України, тим самим підкреслюючи недоцільність таких запитів.
Яка була реакція спільноти на позицію Артема Пивоварова щодо тренду з лайками?
Реакція спільноти була переважно позитивною – багато хто підтримав його позицію, зазначаючи, що це правильний крок для зупинення подібних флешмобів. Деякі користувачі навіть почали іронічно використовувати фразу 'скільки потрібно лайків' у різних контекстах.