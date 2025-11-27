Його фото висить у посольстві США: який легендарний американський співак має українське коріння

Один з найлегендарніших американських співаків та композиторів має українське коріння. Його бабуся та дідусь емігрували до США з Одеси у 1905 році.

Який американський співак має українське коріння?

Ім'я Боба Ділана знає весь світ, але мало хто здогадується, що легендарний американський співак має українське походження.

Боб Ділан / Фото GettyImages

Майбутня зірка народилася у штаті Міннесота під ім'ям Роберт Аллен Циммерман у сім’ї дрібного торговця. Його бабуся та дідусь у 1905 році змушені були тікати до США з Одеси через єврейські гоніння.

Символічно, що сьогодні фото Ділана висить у посольстві США в Україні поруч із портретами інших видатних американців українського походження.

Яка найпопулярніша пісня Боба Ділана?

Як повідомляє Screen Rant, пісня "Like a Rolling Stone" стала першим великим хітом Боба Ділана та кульмінацією його переходу до рок-н-ролу. Саме ця композиція зробила музиканта культовою постаттю у світовій попмузиці, а рівень його популярності тоді міг зрівнятися хіба що з успіхом The Beatles.

Bob Dylan – "Like a Rolling Stone": дивіться відео

Цю пісню давно вважають найвизначнішою роботою Ділана. У 2004 та 2010 роках вона очолила рейтинг 500 найкращих пісень усіх часів за версією журналу Rolling Stone.

Сам виконавець неодноразово підкреслював особливий статус композиції у своїй творчості та навіть стверджував, що вона неначе була дана йому "привидом".

