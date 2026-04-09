Британка спробувала приготувати українську паску і була шокована рецептом

Британська блогерка спробувала приготувати українську традиційну паску і швидко зрозуміла, що процес приготування не такий легкий, як здається.

Британська блогерка Ellie поділилася в інстаграмі відео про свій досвід приготування української традиційної паски. Але, читаючи рецепт, мала багато запитань та непорозумінь. Найцікавіші деталі розповідаємо нижче.

Чому британська блогерка була здивована, готуючи українську паску?

Вона користувалася українською книгою рецептів, але була здивована тим, що більшість інструкцій були "розмиті", точних грамів для тіста не було, а час "вистоювання" тіста лише обмежувався фразою "у теплому місці".

Британка спробувала приготувати українську паску / інстаграм ellies_ukrainianlife

А ви знали, що на 24 Каналі триває місяць подарунків? Знайдіть 5 клікабельних соусів у матеріалах Смачно 24 й долучайтеся до розіграшу призів. Щодня вигравайте набори соусів від партнера та інші класні подарунки. А 6 травня розіграємо головний приз – мультипіч Tefal.

Блогерка прийшла до висновку, що в українській кулінарії багато робиться "по відчуттях", тобто "на око". Українці під постом активно підтримали її спостереження, розповідаючи власні історії та підтверджуючи, що приготування паски в Україні часто більше мистецтво, ніж точна наука.

Українці у коментарях під відео Еллі / скріншот з інстаграму



"Ласкаво просимо у наш світ "сімейних рецептів", Еллі. Те, що мене дійсно зводить з розуму – це виміри! Все робиться вручну. Або за склянками. І моя улюблена "царська склянка". Це склянка, виготовлена ще до 1917 року. Трохи коротша за звичайну радянську склянку. Лише у моєї бабусі була така склянка. Ми всі боялися навіть торкатися її, бо замінити її неможливо"

Українці самі іноді сміються з цього: коли хочеться приготувати щось за рецептами батьків чи бабусі, завжди виникає одна й та сама проблема – точні виміри ніколи не вказані. Усе робиться "на око" або "за відчуттями".

Українці про приготування за рецептом / скріншот з платформи тредс

