Британець очманів від супермаркету у Львові: один відділ його вразив найбільше
- Британець був вражений великим вибором хліба в українському супермаркеті під час відвідування Львова.
- Пара після кількох років мандрів вирішила зупинитися у Львові через високий рівень медичних послуг в Україні.
Львів’янка, яка перебуває у стосунках з британцем, регулярно ділиться у своєму блозі спостереженнями коханого про життя в Україні. Пара публікує відеоролики в соцмережах, показуючи, що дивує іноземця найбільше. Нещодавно його вразив український супермаркет.
Під час одного з походів до супермаркету дівчина зафікусувала щиру реакцію хлопця на асортимент товарів, йдеться в тіктоці @ukrainianwife.
Що вразило британця в супермаркеті?
Найбільше хлопця здивував вибір хліба. Судячи з його емоцій, такої кількості позицій він не очікував.
Мій хлопець британець вперше в українському супермаркеті й він у шоці від кількості вибору хліба,
– зазначила авторка у підписі до ролика.
У коментарях користувачі активно відреагували на відео. Одні жартували, радячи показати йому відділ з солодощами, інші дивувалися, чому іноземців це настільки вражає.
Дехто ділився власним досвідом – зокрема історіями про те, як за кордоном люди ставили дивні запитання про побут в Україні. Частина коментаторів іронізувала щодо стереотипів, що деякі іноземці досі мають викривлене уявлення про сучасне життя українців.
Хлопець вражений від супермаркета в Україні: дивіться відео
Блогерка раніше розповідала, що познайомилася з хлопцем у Чехії й певний час вони мешкали у Празі. Згодом пара переїхала до Великої Британії у Манчестер, звідки родом її обранець. Втім, дівчині життя в Англії не підійшло, тому вона наголосила у своєму блозі, що перед переїздом туди варто добре все зважити.
Пара також жила в Польщі та Грузії, але після кількох років мандрів таки вирішили зупинитися у Львові. Серед причин такого вибору вони назвали високий рівень медичних послуг в Україні.
Після кількох років мандрів пара вирішила зупинитися у Львові. Серед причин такого вибору вони називають, зокрема, високий рівень медичних послуг в Україні. До основних проблем медичних послуг в Англії включають довгі черги на прийом, а також дефіцит лікарів та медичного персоналу.
Яка звичайна страва здивувала британку?
Британська блогерка Еллі Баліка, яка живе в Україні, здивувалася, що страва, яка в Англії є делікатесом, в Україні сприймається як звичайне м'ясо. У відеоролику Еллі Баліка розповіла, що в Англії качка є дорогою стравою, яку зазвичай подають лише в ресторанах. Натомість в Україні ситуація зовсім інша. Взимку страви з качки вона їла майже через день, а в Англії її матір їла качку лише тричі за життя.
