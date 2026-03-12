У час, коли більшість людей проводить години, гортаючи стрічки соцмереж, усе більше користувачів замислюються, чим можна зайнятися без телефонів. У цій статті ми підібрали найцікавіші ідеї.

На платформі тредс під постом dashakarata українці поділилися, чим займаються у вільний час, щоб хоча б на деякий час відкласти телефон і відпочити від екрану.

Дивіться також Дитячий "тяжкий люкс" міленіалів: що найбільше цінувало покоління 1980 – 1990 років

Чим зайнятись у вільний час, щоб не сидіти у телефоні?

Серед відповідей знайшлося чимало цікавих ідей: від творчості та прогулянок до подорожей річками. Ось кілька занять, які найчастіше згадували у коментарях:

Творчість і мистецтво

Деякі користувачі розповіли, що малюють аквареллю або створюють детальні ілюстрації звичайною кульковою ручкою. Інші займаються керамікою, роблять колажі зі стікерів і декоративного паперу або ведуть особисті щоденники та читацькі нотатки.

Можна зайнятись малюванням / фото elishas_art_original

Читання і робота з папером

Серед популярних варіантів – читання паперових книг, ведення планерів і щоденників. Дехто навіть згадував про копіювання старих текстів або роботу з архівними матеріалами.

Фотографія без цифрових технологій

Користувачі також розповіли про плівкову фотографію – від зйомки на аналогові камери до самостійної проявки плівки та оптичного друку фотографій.

Активний відпочинок

Чимало людей обирають прості речі: прогулянки, спостереження за природою, катання на човнах або веслування річками. Деякі навіть організовують подорожі українськими водними маршрутами.

Дивіться також Українці у захваті: яку цікаву деталь ви пропустили під час перегляду фільму "Оппенгеймер"

Хобі для терплячих

Хтось зізнався, що проводить години, збираючи складні моделі з дрібних деталей за інструкціями на сотні сторінок.



Можна зібрати Lego / фото korenevgram

Затишні домашні заняття

Серед відповідей також були вирощування рослин, прослуховування вінілових платівок, облаштування дому або просто спокійний час із домашніми улюбленцями.

Час із сім'єю

Також на платформі Quora багато хто наголошує на простій, але часто забутій речі – часі з родиною. У повсякденному ритмі люди нерідко забувають, що спілкування з близькими – одна з найцінніших речей.

Якщо є можливість і трохи вільного часу, варто провести його із сім'єю: влаштувати спільну вечерю, зайти в гості до родичів або друзів, прогулятися разом чи просто подзвонити тим, з ким давно не спілкувалися. Навіть кілька годин живого спілкування без телефонів можуть подарувати більше емоцій і тепла, ніж довгий вечір у стрічці соцмереж.

Які ще цікаві новинки варто почитати?

Ця головоломка з сірником під силу лише одиницям! Спочатку на перший погляд все доволі легко, але все не так просто, як здається. Переходьте до статті та покажіть свої геніальні здібності.

Чи знали ви, що таке "прайм-ера"? Це період життя, коли людина відчуває себе максимально добре, продуктивно та впевнено, хоча для кожного це може мати різне значення.





