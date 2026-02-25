Ви дарма просите зробити каву "погарячіше": ось чому бариста не підтримують цю ідею

Бариста не поспішає робити каву "погарячіше", адже надмірна температура не покращить, а лише зіпсує напій. Усе через те, що саме вона значною мірою впливає на аромат, солодкість і глибину смаку.

Як температура кави впливає на смак?

Дуже високі температури створюють ефект оніміння, через що стає складніше розпізнати тонкі смаки.

Дослідники з Каліфорнійський університет у Девісі зазначають, що більшість людей отримують найбільше задоволення від чорної кави за температури 58 – 66 градусів, адже саме в цьому діапазоні поєднуються комфорт і виразність смаку.

Це пояснюється тим, що хімічний склад кави значно змінюється залежно від ступеня нагрівання. За 60 – 70 градусів напій здається більш смаженим і насиченим, адже ароматичні сполуки активно випаровуються, створюючи яскравий аромат.

Температура кави значно впливає на її смак / Фото Unsplash

Водночас надмірна температура може приховувати смакову глибину. Коли температура знижується до 50 – 60 градусів, виразніше проявляється солодкість і стають помітними смаки характерні для певного сорту кави.

Водночас при температурі 31 – 37 градусів кава демонструє найбільшу кількість відчутних смаків. Саме тоді найкраще розкриваються леткі сполуки, відповідальні за солодкі, фруктові, квіткові, трав'янисті й горіхові ноти.

У виданні також зазначають, що якщо кава чудова при 70 градусах, але смак погіршується при 38 градусах, це може свідчити про недоліки обробки чи обсмаження.

Однак це не означає, що каву слід пити лише кімнатної температури. Повноцінний досвід – це подорож крізь усі температурні зміни.

Яка температура води вважається оптимальною для заварювання кави?

За рекомендаціями Specialty Coffee Association (SCA), найкращий діапазон температури для приготування кави становить 90 – 96 градусів. Саме в цих межах вода достатньо гаряча, щоб витягти весь спектр бажаних ароматів, але не настільки, щоб спалити мелену каву.

Оптимальна температура залежно від способу приготування:

Pour-over: 92 – 94 градуси;

92 – 94 градуси; Френч-прес: 90 – 93 градуси;

90 – 93 градуси; AeroPress: 80 – 96 градусів, температура варіюється залежно від рецепту;

80 – 96 градусів, температура варіюється залежно від рецепту; Cold brew: готується без нагрівання, смак формується завдяки тривалому настоюванню.

готується без нагрівання, смак формується завдяки тривалому настоюванню. Еспресо: зазвичай готується при 90 – 96 градусів під високим тиском.

Під час заварювання кави варто враховувати температуру води / Фото Unsplash

