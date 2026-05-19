Хорватські жінки робили захисні татуювання: як ця традиція ожила у виступі Lelek на Євробаченні

Упродовж століть хорватські жінки практикували традицію захисних татуювань із символами хрестів, сонячних орнаментів тощо. Все для того, щоб не потрапити у рабство чи гарем до османів. На сьогодні така традиція глибоко вкорінилася у пам'яті хорватського народу. Це навіть зобразив хорватський гурт на Євробаченні цьогоріч.

Що означає традиція татуювання у хорваток та чому це було важливим ритуалом для захисту, пояснюють в Muzej sicanja.

Чому хорватські жінки століттями робили татуювання?

Хорватські жінки – переважно хорвати-католики, які проживали в регіонах Боснії та Герцеговини – протягом кількох століть практикували традицію татуювання відому як "сіцання" (sicanje).

Знаки наносили здебільшого дівчатам ще у дитячому або в підлітковому віці. Це були татуювання на руках, зап'ястях, грудях чи лобі, які складалися з хрестів, сонячних орнаментів та геометричних знаків. Такі зображення були частиною релігійної та етнічної ідентичності місцевих хорватів-католиків.

Зауважте! Історики пов'язують поширення цієї практики з періодом Османської імперії на Балканах у 15 – 19 століттях. Татуювання виконували не лише декоративну чи ритуальну функцію, а й вважалися певним способом захисту жінок та дівчат від викрадень, примусової асиміляції та потрапляння в рабство чи гареми. Особливо важливими були християнські символи на тілі, насамперед хрест, який підкреслював релігійну приналежність та вважався мусульманами забороненим.

Традиція "сіцання" зберігалася навіть після завершення османського панування та остаточно почала зникати лише у другій половині 20 століття. Сьогодні її дедалі частіше згадують як символ культурного спротиву та боротьби за збереження власної ідентичності.

Саме до цієї історичної традиції відсилають образи учасниць хорватського гурту Lelek на Євробаченні-2026, фінал якого відбувся 16 травня.

Що приховував виступ хорватського гурту?

Особливу увагу фанатів Євробачення-2026 привернули кліп та образи хорватського гурту Lelek, у яких учасниці з'явилися із символічними татуюваннями на обличчях та руках. Гурт складається з 5 учасниць: Інка Вечеріна Перушич, Юдіта Сторга, Коріна Олівія Рогіч, Лара Бртан та Марина Рамляк. Вони поєднують елементи хорватської традиційної музики із сучасним попзвучанням.

У соцмережах користувачі також активно обговорюють історичні сенси виступу. Зокрема користувачка @arcmotion в Threads зазначає, що для неї на Євробачення стало відкриттям через історичний підтекст пісні хорватського гурту.

Ніколи не дивилась Євробачення. Здавалося, що це низькопробний, нечесний і максимально політизований, а не просто пісенний конкурс. Не могла навіть уявити, які сенси можуть нести пісні, представлені на цій сцені,

– написала авторка треду.

Вона також додала, що оскільки іслам забороняє татуювання, то нанесення чітких християнських символів робило дівчат непривабливими для турецьких гаремів. І навіть якщо дитину все ж забирали, "сіцання" залишалося з нею назавжди як маркер походження та ідентичності.

Загалом пісня "Andromeda", з якою Lelek представляє Хорватію на пісенному конкурсі, поєднує мотиви не лише історичної пам'яті балканських жінок, але й грецької міфології.

Як пояснювали учасниці гурту, композиція присвячена темам жіночої стійкості, страху, жертовності та боротьби за власну свободу.

Ця пісня перетворює усну пам'ять, успадкований страх, віру та витривалість у поезію. Вона дає голос поколінням, які тихо перенесли травму, без архівів, без пам'ятників. Досвіду, який рідко записували, але глибоко переживали та передавалися через покоління. Ця "Андромеда" – не фантазія і не міф. Це успадкована пам'ять,

– написала гуманітарна діячка та правозахисниця Іна Вукіч.

Назва пісні пов'язана саме з образом Андромеди – міфологічної героїні, яку на сьогодні трактують як символ внутрішньої сили та здатності пережити важкі випробування.

Крім того, у самій композиції є прямі відсилання до історій жінок, які були змушені боротися за право залишатися собою навіть у часи війни та поневолення.

Нагадуємо! Андромеда – одна із найвідоміших героїнь давньогрецької міфології. Легенда розповідає, що її батьком був царем Кефеєм, а мати царицею Кассіопеєю. Вони правили Ефіопією – зараз це територія сучасного Єгипту та півночі Судану.

Які пісні на Євробаченні були не найкращими?

Попри дивовижний виступ гурту Lelek та 15 місце із 25 можливих, чимало інших виступів учасників були гіршими.

Відтак на думку ChatGPT, виступ Великої Британії став найбільшим розчаруванням конкурсу. Попри спробу зробити яскраве та вірусне шоу, номер виявився занадто хаотичним і перевантаженим деталями. Через це губився вокал, а сам виступ швидко втрачав динаміку.

ШІ вважає, що попри те, що шведський номер отримав високу оцінку за постановку, світло і хореографію, йому все ж не вистачило головного – емоційності. Виступ виглядав професійно, але залишився "холодним" і не запам'ятався після завершення.

А от номер Бельгії, за оцінкою ChatGPT, не зміг виділитися на тлі інших учасників. У ньому не було яскравого моменту, який би зачепив глядача або викликав обговорення. У результаті виступ просто залишився непоміченим серед більш ефектних постановок.