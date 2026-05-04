Більше мільйона гривень за маленьку іграшку: у чому феномен культових фігурок Funko Pop
Фігурки Funko Pop – це іграшки, які давно вийшли за межі дитячої забавки й перетворилися на елемент колекціонування. Їх можна зустріти у фанатів кіно, серіалів, ігор і навіть у тих, хто просто любить стильні деталі в інтер'єрі. Попри простий дизайн, саме вони стали одними з найвпізнаваніших іграшок у світі.
Більшість хоча б раз бачили ці маленькі фігурки з величезними головами: у блогерів, у магазинах чи просто в інтернеті. Для когось це була проста прикольна іграшка, а для когось річ, яку хотілося поставити на полицю. Але варто було лише глянути на ціну, як бажання часто швидко зникало. У нашій новинці розповідаємо про феномен іграшок Funko Pop та як саме вони стали популярними на весь світ.
Що таке Funko Pop і чому ці фігурки стали частиною поп-культури?
Маленькі пластикові фігурки з непропорційно великими головами і чорними очима давно вийшли за межі просто сувенірів. Їх можна побачити у блогерів, в офісах, на полицях магазинів і в колекціях фанатів по всьому світу. Для одних це доступна дрібниця, для інших – об'єкт колекціонування та навіть інвестиція, вартість якої іноді перевищує тисячі доларів.
Як з'явився бренд Funko?
Як розповідає Medium, історія бренду почалася у 1998 році, коли колекціонер іграшок Майк Беккер разом із дружиною заснував компанію у власному будинку у штаті Вашингтон. Спочатку це був невеликий проєкт, орієнтований на створення ностальгійних іграшок. Першим продуктом стала фігурка талісмана ресторанів Big Boy, яка заклала основу майбутнього бренду.
Справжній прорив стався після отримання ліцензій на популярні франшизи. Зокрема, фігурки за мотивами фільму Austin Powers продалися десятками тисяч екземплярів і показали потенціал такого формату. Згодом компанія почала активно співпрацювати з великими гравцями індустрії, зокрема Warner Bros, Disney та Marvel Entertainment.
Новий етап розвитку розпочався у 2011 році з запуском лінійки Pop! Vinyl. Саме ці фігурки з характерним дизайном: великою головою, маленьким тілом і чорними очима – зробили бренд масово впізнаваним. Стилістика, натхненна японським чибі, швидко завоювала популярність серед фанатів і колекціонерів.
З часом Funko значно розширила асортимент: окрім фігурок, компанія почала випускати одяг, аксесуари та навіть повнорозмірні статуї персонажів. У 2019 році бренд зміцнив свої позиції, придбавши Loungefly – виробника модних аксесуарів.
Чому фігурки мають такий дивний вигляд?
Впізнаваний дизайн із великою головою і мінімалістичним обличчям став ключем до успіху. Відсутність виражених емоцій дозволяє кожному сприймати фігурку по-своєму – цей ефект психологи називають "чистим полотном". Саме завдяки цьому фігурки здаються "живими" для власників. Водночас такий вигляд викликає і критику: частина користувачів вважає чорні очі без зіниць моторошними, але саме це зробило бренд легко впізнаваним.
Персонаж Одинадцять / фото Rozetka
У чому секрет популярності Funko?
Компанія має тисячі ліцензій: від Гаррі Поттер до героїв Marvel і Star Wars. Фігурки створюють не лише за фільмами і серіалами, а й за мемами та вірусними трендами. Важливу роль відіграє і ціна: у США стандартна фігурка коштує близько 15 доларів, що робить їх доступними для масового покупця. Крім того, продукт активно інтегрується в поп-культуру, зокрема з'являється у серіалах, на кшталт "Теорія великого вибуху".
Чому колекціонери часто не відкривають коробки?
У середовищі фанатів сформувався так званий "культ коробки". Упаковка є частиною продукту, а її пошкодження значно знижує вартість фігурки. Деякі екземпляри з часом стають рідкісними і продаються за десятки тисяч доларів. Окрему цінність мають "chase"-версії – це рідкісні варіанти зі змінами у дизайні, а також прототипи, які майже неможливо придбати у відкритому продажі.
Скільки коштує іграшка Funko Pup?
Вартість фігурок Funko Pop залежить від країни, рідкості та конкретної серії. Як ми вже писали, у США стандартна модель зазвичай коштує близько 10 – 15 доларів, що робить її доступною для масового покупця. В Україні ціни значно вищі: найчастіше від 700 – 800 гривень і більше, залежно від попиту та націнки імпортерів. Окремі лімітовані або рідкісні екземпляри можуть коштувати сотні й навіть тисячі доларів на вторинному ринку, особливо якщо збережена оригінальна упаковка.
Яка іграшка Funko Pup є найдорожчою?
Найбільшою сенсацією серед колекційних фігурок Funko Pop вважається персонаж Алекс Делардж із фільму "Заводний апельсин", який став справжнім рекордсменом за вартістю, розповідає Popcollector.
Ці фігурки з'явилися у дуже обмеженій серії ще у 2012 році, але так і не потрапили у масовий продаж через проблеми з ліцензуванням, усього збереглося близько 24 екземплярів, решту знищили.
Алекс Дерардж / фото Popcollector
Особливо цінними є версії з ефектом світіння в темряві та рідкісні "Chase" варіанти, які на аукціонах eBay продавалися за понад 13 тисяч доларів ще у 2016 – 2017 роках, а згодом їхня вартість зросла до десятків тисяч. У результаті саме цей Funko Pop вважається найдорожчим у світі: приблизно 25 470 доларів (понад 1 112 000 гривень) за стандартну версію і близько 26 060 доларів за Chase-варіант, хоча окремі продажі сягали навіть понад 35 тисяч доларів.
Нарешті у 2026 році McDonald's і Netflix запустили масштабний Happy Meal у стилі Stranger Things, який поєднує іграшки, цифрову гру та атмосферу 1980-х. Нова лінійка присвячена подіям у вигаданому містечку Гокінс, а у центрі історії – боротьба з новими монстрами, а також інтерактивний сюжет, у якому залучаються відвідувачі McDonald's.
У кожному наборі Happy Meal є наступні позиції:
тематичну коробку у стилі Stranger Things: Tales From '85;
одну з колекційних іграшок персонажів (залежно від ринку);
книжку активностей QR-код для доступу до цифрової гри;
