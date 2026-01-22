Укр Рус
Тренди Кар'єра та робота 5 фраз, після яких керівник почне з вами рахуватися: підказка від СЕО з 20-річним досвідом
22 січня, 18:59
2

5 фраз, після яких керівник почне з вами рахуватися: підказка від СЕО з 20-річним досвідом

Юлія Турелик

Від того, як співробітник формулює свої думки, часто ставлення керівництва впливає більше, ніж старанність чи велика кількість виконаних завдань. Є 5 фраз, після яких керівник точно почне керуватися з вами.

Корисні фрази розповів СЕО компанії з 20-річним управлінським досвідом, йдеться в інстаграм-дописі Юлії Рєзнік. За його словами, вони миттєво змінюють сприйняття працівника.

Які фрази змінять ставлення керівника?

  • "Я бачу ціль задачі. Пропоную такий підхід"

Вона демонструє, що співробітник мислить не лише як виконавець, а як партнер, який розуміє ціль задачі й пропонує рішення.

  • "Я готова взяти відповідальність за результат"

Цю фразу говорять одиниці, тому вона має особливу вагу. Вона сигналізує про зрілість та готовність відповідати за наслідки

  • "Є ризик. Я вже продумала, як його мінімізувати"

Керівники люблять не ідеальних, а передбачливих, які здатні бачити проблеми й працювати з ними заздалегідь.

  • "Мені потрібне уточнення, щоб зробити якісно"

Запит на уточнення не є проявом слабкості. Це прояв професійної зрілості й бажання досягнути якісного результату.

  • "Давайте зафіксуємо домовленості"

Після такої фрази співробітника автоматично ставлять на інший рівень. Його починають сприймати як людину, що цінує якість та відповідальність.

Фрази, після яких керівник почне цінувати працівника: дивіться відео

Блогерка також додала, що головним інсайтом від СЕО є те, що керівники рахуються не з тими, хто мовчить або старається. Вони люблять тих, хто говорить мовою рішень, відповідальності і ясності.

