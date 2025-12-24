Це не гноми: фігурки на Різдво, від яких шаленіють українці, виявились не тим, чим здається
- Популярні "гноми" з Jysk виявилися скандинавськими ніссе або томте, а не класичними гномами.
- Тим часом фігурки кози стають популярними в Україні як різдвяний символ, що повертає до автентичних традицій.
Різдвяні прикраси щороку змінюють тренди, але цього сезону українці звернули увагу на несподівану деталь: популярні гноми з Jysk виявилися зовсім не гномами.
24 Канал з посиланням на пост сторінки sjc.jewelry розповідає, що популярні гноми з Jysk насправді не є класичними гномами. Тим часом українці масово почали звертати увагу на інші святкові образи, зокрема – козу, як символ Різдва. Залишайтеся з нами, щоб дізнатися, чому саме коза стала трендом цього сезону та яке значення має цей образ для наших предків.
То гноми з Jysk виявились не гномами?
У соцмережах завірусився допис, у якому звертають увагу на те, що різдвяні "гноми" з популярних магазинів декору насправді є скандинавськими Ніссе або Томте, а не персонажами казок у класичному розумінні.
Їхній вигляд не випадковий: маленький зріст, довга борода, ніс "картоплею" і шапка, натягнута майже до очей. Очей майже не видно не тому, що це декоративний прийом, а тому, що Ніссе не створений для того, щоб на нього дивилися. Він існує для того, щоб стежити за домом.
У скандинавській традиції вважалося, що Ніссе охороняє дім, порядок і спокій. Проте є важливий нюанс: якщо духу не подобається, як господарі ведуть побут, він може почати "мститися". Не злом і не відвертими бідами, а дрібницями – зникають ключі, губиться шкарпетка з пари, пульт ще щойно був на місці, а тепер його ніде немає, і настрій раптом псується без видимої причини.
Саме тому існували чіткі правила, як поводитися з Ніссе. За повір’ями, його не можна ставити на підлогу, він має бути розміщений так, щоб "дивитися вглиб дому". Шапка є обов’язковою частиною образу, безлад поруч він не любить, а переставляти його з місця на місце не радили. Усе це пов’язано з уявленням, що Ніссе – це не про прикрашання інтер’єру.
Ніссе не приносить щастя. Він лише стежить за тим, щоб люди самі його не зіпсували.
Різдвяні фігурки з Jysk / Фото Jysk
В Україні стають популярними фігурки кози
На тлі дискусій про "несправжніх гномів" українці почали активно відкривати для себе козу як альтернативний різдвяний символ. У Threads користувачі діляться спостереженнями, що дедалі частіше обирають саме фігурки кози для святкового декору, повертаючись до автентичних традицій.
Ще в одному дописі зазначають, що коза знову стає впізнаваним різдвяним образом, а не лише фольклорним спогадом. Українці поступово переосмислюють декор і звертаються до символів, які мають власну історію та значення.
Окрему увагу привертають і декоративні фігурки кози, які виглядають сучасно, але водночас зберігають зв’язок із традицією. Саме такі прикраси дедалі частіше називають "милою альтернативою гномам".
Різдвяна коза як прикраса / Фото LoraShen
Чому коза – символ Різдва? Коза є одним із найдавніших різдвяних символів в українській культурі. У народних традиціях вона уособлювала достаток, родючість і добробут, а її поява в різдвяних обрядах вважалася добрим знаком на прийдешній рік. Образ кози був центральним у вертепах, колядках і традиційних обходах осель, пише Amazing Ukraine.
Чим прикрашали ялинку наші предки?
Традиції прикрашання ялинки в Україні суттєво відрізнялися від сучасних. Наші предки використовували солом’яні павуки, сушені фрукти, горіхи, паперові фігурки та символічні обереги, кожен із яких мав своє значення.
Декор не був випадковим: він відображав побажання здоров’я, достатку та миру в родині. Саме тому повернення до таких символів, як коза, є не просто модним трендом, а свідомим вибором на користь змісту, а не лише естетики.