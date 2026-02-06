Перевірка на IQ: пересуньте будиночок зі сходу на захід – рішення у двох сірниках

Головоломка – це чудовий спосіб перезавантажити мозок та подивитися на речі під іншим кутом. Для багатьох завдання на кмітливість є способом почати мислити поза шаблонами.

Деякі головоломки досить прості, але змушують "зависнути" над очевидним рішенням. Є одна цікава головоломка на сайті Matchstick Puzzles, яка здатна добряче потренувати уважність.

Як вирішити головоломку з будиночком?

На зображенні будинок складений із сірників, який повернений на схід. Завдання полягає в тому щоб пересунути два сірники так, аби будиночок почав дивитися на захід.

Сірники не можна повністю прибирати чи ламати. Форма будинку має зберегтися, а зробити рухи можна лише двома сірниками. Подивіться уважно на малюнок, а відповідь ми опишемо нижче.



Цікава головоломка з сірниками / Фото Matchstick Puzzles



Щоб розвернути будинок, достатньо лише перемістити два сірники зі стріхи на протилежний бік. Завдяки цьому конструкція залишиться тією ж, але фасад почне сприйматися зовсім інакше. Це і змінить напрямок будиночка.



Цікава головоломка з сірниками / Фото Matchstick Puzzles

Робота над головоломкою зміцнює зв'язки між клітинами мозку, покращує швидкість розумових здібностей і є ефективним способом покращення короткочасної пам'яті, пише Progress Lifeline. Головоломки збільшують вироблення дофаміну - хімічної речовини, яка регулює настрій, пам'ять і концентрацію.

Яка ще є цікава головоломка?