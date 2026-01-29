Два світові рекорди до 3 років: як хлопчик-вундеркінд увійшов до Книги рекордів Гіннеса

Хлопчик, якому ще немає трьох років, поставив одразу два рекорди з гри у більярд. Він зацікавився цією грою, коли батько купив йому міністіл для цього.

Джуд Оуенс дуже любить грати у снукер та пул – різновиди більярду. Про це пише Книга рекордів Гіннеса.

Що відомо про це?

Хлопчик став наймолодшою людиною в історії, яка змогла зробити "дабл-пот" у снукері. Це такий удар, коли дві кулі потрібно забити у різні лунки одним ударом. Відомо, що хлопчик зробив це у віці 2 роки та 261 день, а ще через 4 місяці встановив ще один рекорд.

Цього разу йому вдалося зробити "банк-шот" – удар, коли пинок потрібно спрямувати так, щоб куля потрапила у лузу лише після того, як відбилась від одного чи кількох бортів.



Хлопчик двічі поставив два світові рекорди / Фото Книги рекорди Гіннеса

Батько хлопчика розповів про свою думку стосовно цього. Він зазначив, що два світові рекорди – це, мабуть, вершина.

Як узагалі можна це перевершити? Чи думаю я, що він колись стане чемпіоном світу? Як батько, ти завжди сподіваєшся, що твої діти досягнуть успіху в житті, тож це було б найбільшим прагненням, якби він цього досяг,

– сказав батько рекордсмена.

Що таке снукер?

Це різновид більярду, який відрізняється тим, що гравці києм забивають у лузи 15 червоних і 6 кольорових куль, набираючи очки. У снукер грають за великим столом із меншими лузами, пише Вікіпедія. Гравець повинен чергувати забивання червоної кулі, а потім будь-якої кольорової, щоб отримати очки.

Для того, аби набрати достатньо очок, потрібно мислити стратегічно та вибудовувати логіку гри.

