Увага на 8 секунд і вініл у руках: хто такі зумери і які факти про них залишаються поза увагою

Покоління Z виросло у світі смартфонів та постійного онлайн-доступу, що сформувало їхнє уявлення про життя, освіту та роботу. Саме тому вони вже по-іншому ставляться до кар'єри, цінують гнучкість, люблять повертатися до автентичності та цінують комфорт. А ще їхні звички та цінності дедалі більше впливають на ринок праці.

Хто такі покоління X, або ж іншими словами зумери, як вони навчаються, про що мріють та чому все більше прагнуть психологічного комфорту – з цим розбирався 24 Канал.

Що таке покоління Z та чим воно відрізняється від міленіалів?

Покоління Z часто називають "зумерами", адже це перше покоління, яке з дитинства росло в епоху смартфонів, соцмереж та постійного доступу до інтернету. Саме їхні представники вважаються першою генерацією "цифрових уродженців" – тих людей, які не застали світу без інтернету.

Загалом до покоління Z належать люди, народжені з 1997 року. Саме цей рік дослідники з Pew Research Сenter вважають межею між мілленіалами та новою генерацією.

Центр вирішив використовувати 1996 рік як останній рік народження мілленіалів. Тобто будь-хто, хто народився між 1981 і 1996 роками, вважається мілленіалом, а будь-хто, хто народився з 1997 року, є частиною нового покоління,

– йдеться у центрі.

До речі! Головна відмінність між мілленіалами та поколінням Z полягає у середовищі, в якому вони росли. Мілленіали пам'ятають життя без смартфонів і соцмереж, а інтернет став частиною їхнього життя вже у підлітковому або дорослому віці.

Водночас на сьогодні досі не існує чітких меж до якого саме покоління належить та чи інша людина. Але соціологи та дослідницькі центри можуть використовувати різні часові рамки для таких поколінь, як X, Y, Z та Альфа:

За класифікацією Pew Research, покоління X народжені приблизно у 1965 – 1980 роках,

Покоління Y або мілленіали – між 1981 роком та 1996 роком,

Покоління Z (зумери) – початок приблизно з 1997 року, а закінчується це покоління у 2012 році,

А покоління Альфа (Alpha) – діти, народжені після 2010 – 2012 років. Вони вже живуть у світі штучного інтелекту, стримінгових платформ та повної цифровізації.

Логічно, що назва "покоління Z" з'явилася вже як продовження буквеної класифікації поколінь, тобто після покоління X та покоління Y. А термін "зумери" виник як неформальна назва – за аналогією до "бумерів" та "міленіалів".

Бебі-бумери – це єдине покоління, яке офіційно визнало Бюро перепису населення США на основі відомого сплеску народжуваності після Другої світової війни в 1946 році та значного зниження народжуваності після 1964 року.

Покоління Z: інтереси, поведінка та спілкування

У Pew Research Сenter зазначається, що зумери формувалися як покоління під впливом соціальних мереж, постійного онлайн-спілкування, глобальних криз та швидкого розвитку технологій.

Особливостями покоління Z є те, що вони доволі активні в інтернеті: працюють там, роблять покупки та навіть заводять друзів онлайн. Наприклад за даними McKinsey&Company, в Азії покоління Z проводить 6 або більше годин на день за своїми телефонами.

А якщо взяти загалом, то понад третина представників покоління проводить у соцмережах понад 2 години щодня. Але попри це, представники покоління ретельніше курують своє "онлайн-я", ніж попередні покоління.

Тобто вони більш схильні до тенденцій анонімності, більш персоналізованих стрічок та меншої онлайн-присутності, навіть коли вони жадібно споживають медіа онлайн,

– пишуть на сайті.

Натомість головні цінності цього покоління тісно пов'язані з автентичністю та свободою самовираження. Річ у тім. що зумери більше за попередні покоління звертають увагу на як на ментальне здоров'я, екологію чи соціальну справедливість, так і на інклюзивність та особистий комфорт. У McKinsey додають, що такі люди особливо цінують "пошук правди".

Однак з огляду на те, коли були народжені зумери, постійне використання соцмереж впливає на їхній рівень тривожності, самооцінку та емоційний стан, особливо це було помітно серед підлітків-зумерів.

Відтак у щорічному звіті Culture Next Trends Report йдеться про те, що представники покоління Z найбільше люблять слухати подкасти про психічне здоров'я, а також ностальгічні пісні.

Загалом зумери не прив'язані до одного жанру і можуть часто слухати різну музику: від сучасного хіп-хопу до K-pop або ж старі треки. Як зазначається у виданні Real Simple, зараз зумери взагалі почали обирати аналоговий стиль життя, а тому можуть купувати вініл, DVD та CD замість того, щоб слухати музику на стримінгових платформах, як-от Spotify.

Яким є покоління Z у роботі та політиці?

Покоління Z та освіта

Через те, що покоління Z є першими дітьми, які фактично виросли зі смартфонами у руках, то це беззаперечно впливає на модель їхньої освіти. Як визначає World Economic Forum, вони є активними та самостійними учнями, що пов'язують все, що бачать та чують, з реальним світом.

Важливо врахувати, що саме мобільні пристрої стають інструментами для навчання для зумерів. У цього покоління доволі короткий період концентрації уваги – близько 8 секунд, порівняно з приблизно 12 секундами у покоління Y. І це означає відмову від довгих навчальних програм та складних пояснень. Для них найкращий варіант – навчання через дію.

Ще у 2021 році було проведене дослідження, де близько 51% талановитих зумерів найкраще навчалися через практичний досвід, тоді як лише 12% навчалися, слухаючи.

Тому щоб організації могли залучити молодого спеціаліста до навчання з дотримання вимог або оснастити його новими навичками, важливо створити середовище для навчання через практику. Існує багато форматів для цього: серйозні ігри, симуляції, тематичні дослідження, хакатони, челенджі, марафони навичок тощо.

Покоління Z на роботі

Покоління Z у роботі змінює підхід до того, якою має бути сучасна корпоративна культура. Якщо раніше роботодавці конкурували офісними бонусами, як-от безкоштовна їжа, ігрові зони чи комфортні простори, то сьогодні цей формат поступово втрачає актуальність.

На сайті World Economic Forum вказують, що покоління Z починає становити дедалі більшу частку робочої сили: у 2025 році – понад чверть її. А тому переваги, яких вони хочуть, виходять за межі офісу: представники цього покоління очікують культури приналежності на робочому місці.

Для них важливо не лише те, де і як вони працюють, а й те, чи відчувають вони себе частиною команди.

На практиці приблизно 80% представників покоління Z хочуть працювати на роботодавця, який відповідає їхнім переконанням.

Робота з поколінням Z вимагає від компаній переходу від формальних стимулів до створення середовища довіри, розвитку та взаємодії.

Важливими інструментами стають у цьому: наставництво та підтримка молодших працівників, регулярна комунікація між рівнями команди, інклюзивна корпоративна культура, а також можливості навчання та розвитку.

Покоління Z у політиці

Одне із досліджень Pew Research Center стверджує, що близько 70% представників покоління Z переконані, що уряд повинен робити більше для розв'язання суспільних криз. Для порівняння, серед старших поколінь, як-от бебі-бумери, цю думку поділяє значно менша кількість людей.

Попри це, їхні погляди на ключові соціальні та політичні питання доволі схожі на мілленіалів. Ще у 2018 році опитування показало, що, подібно до мілленіалів, покоління Z є прогресивним та проурядовим, а більшість вважає зростання расової та етнічної різноманітності в країні позитивним явищем.

До того ж останні роки виявили унікальний тренд, який аналітики називають "ідеологічним гендерним розривом" всередині самого покоління, де дівчата-зумери стрімко лібералізуються й активно підтримують прогресивний порядок денний, а от хлопці-зумери демонструють схильність до збереження традиційних поглядів.

Аналітичний центр Brookings Institution наголошує, що цей ідеологічний розрив між молодими чоловіками та жінками є безпрецедентним для сучасної політичної історії.

Що вже змінилося в поведінці зумерів?

Цікаво, що на сьогодні є помітна тенденція, коли представники покоління Z дедалі частіше відмовляються від дистанційного формату роботи. Дослідження показує, що 4 зумерів віддають перевагу роботі в офісі, адже почувають себе самотніми під час роботи з дому.

Річ у тім, що чимало з представників цього покоління починали працювати ще під час локдауні, а тому фактично не мали досвіду постійної роботи в офісі та звичайного спілкування з колегами.

У звіті, який базується на опитуванні 8 тисяч дорослих у Великій Британії, зазначається, що саме молоді працівники найбільше страждають від самотності. Особливо це стосується тих, хто працює у сфері блогінгу та соцмереж. Майже 60% інфлюенсерів зізналися, що прагнуть знайти роботу з більш живим соціальним середовищем, де можна спілкуватися з колегами не лише онлайн.

Водночас за даними Morning Consult, приблизно 57% зумерів заявили, що хотіли б стати інфлюенсерами, якби мали таку можливість. Зростання популярності TikTok, Instagram та YouTube сприяло формуванню нового класу "креаторів", як-от фрилансерів, геймерів, бізнес-коучів тощо.