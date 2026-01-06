Українці цілий ранок чекають на італійця: що це за історія, яка вже наплодила купу мемів

Активні користувачі популярної соцмережі Threads від вчорашнього вечора зацікавлені історією італійця, який їде в Україну. Користувачка опублікувала пост, який миттєво підхопили тисячі користувачів.

Український Threads лише почав оговтуватися від сотні дописів про завершення шоу "Холостяк", як на його теренах з’явилася "нова серія", що стосується італійця, пише 24 Канал з посиланням на сторінку Дар’ї Мельниченко.

Читайте також Навіть батьки не знали: у якому несподіваному місці Том Голланд зробив тату

Що треба знати за історію з італійцем?

Значна частина українців після новорічних канікул повертається додому. Нерідко тривала дорога призводить до знайомств пасажирів, які підтримують смол токи. Доволі цікава історія трапилася з українкою Дар’ю, з якою познайомився італієць з неоднозначними поглядами.

В Україні, де війна триває вже четвертий рік, усі стежать не лише за подіями на фронті, але й гостро реагують на історії, що пов’язані зі зневагою до нашої країни.

Пасажирка Дар’я розповіла ситуацію у Threads, що стосується пари – українки та італійця. За її словами, до неї підійшов чоловік у вишиванці з питаннями, але після неохочих відповідей почав розповідати дівчині про те, яка погана у нас країна й президент. Шокуючим фактом стало те, що він нахабно зазначив, що поважає Путіна.

Ці слова не на жарт розізлили дівчину, тож у відповідь вона сказала, що йому не варто їхати в Україну. Проте нахабний італієць вирішив додати, що його думку також розділяє його дівчина, яка є такою ж українкою. Обурена Дар’я додала, що вони з його обраницею – різні українки, а в дописі зазначила, що чекає приїзду до українського кордону.

Звернімо увагу, що станом на 12:16, за словами Дар'ї, італійця та його супутницю повів на допитування старший зміни.

Чому українці почали чекати на італійця?

Спочатку скандал розгорівся лише між двома людьми, а згодом на вирішення цієї ситуації почали чекати тисячі українців. Після сварки дівчина опублікувала ще один допис, в якому зазначила, що піде до прикордонників й розповість про конфлікт.

Я йому пообіцяла, що на кордон ми підемо разом. Я підійду до прикордонників. Він у мене кордон не пройде. Я зроблю все, щоб воно не заїхало в Україну,

– зазначила Дар’я.

Дівчина не є активною користувачкою, але її пост зібрав величезну кількість вподобань та коментарів, тож всі українці вже чекали ранку, щоб дізнатися, чи таки пропустили італійця в нашу країну.

"Закінчення цієї історії вже буде завтра, тому що до кордону ще дуже далеко. Ми там будемо приблизно через 9 годин, дорога важка та довга. Тому ви можете спокійно лягти спати", – додала українка.

Вже вранці Threads почав рясніти постами про очікування італійця, які перетворилися на меми.



Threads охопили меми про італійця / Скриншот соціальної мережі



Threads охопили меми про італійця / Скриншот соціальної мережі

Що треба знати про Threads?

Threads – нова соцмережа від Meta, де обговорюють фейли та кумедні ситуації, а не показують себе з найкращих сторін, як в Instagram. Висловити свою думку у цій мережі може будь-хто – від звичайних користувачів до відомих людей. Часто у коментарі навідується ведучий "Холостяка" Григорій Решетнік, поетеса Дар'я Лісіч, Анатолій Анатоліч та Олександр Педан.

Українські ж бренди створюють там особливу атмосферу – офіційні акаунти Київстар, Уклон, Нова Пошта, Укрпошта, ПУМБ, Укрзалізниця, ДТЕК тощо. Інколи у них хвилі жартів, іноді драма, іноді доволі зворушливі історії.