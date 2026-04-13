Його називали "українським Мікеланджело": геній Кавалерідзе, який творив у всьому
- Іван Кавалерідзе, відомий скульптор і режисер, створив близько 20 пам'ятників в Україні, зокрема перший бетонний пам'ятник Сковороді.
- Кавалерідзе був одним із засновників українського історичного кіно і зняв такі відомі фільми, як "Запорожець за Дунаєм" та "Коліївщина".
Іван Кавалерідзе був не просто митцем, він поєднував у свої діяльності скульптуру, кіно та навіть драматургію. На сьогодні в містах України можна знайти його знакові пам'ятники, а формування ним образів історичних постатей, як–от Сковорода, дає розуміння про те, як саме виглядав український філософ. Попри всю свою геніальність, Кавалерідзе був змушений працювати під тиском радянської цензури.
Ким був Іван Кавалерідзе та в чому його феноменальність, йдеться на сайті Українського інституту національної пам'яті.
Які відомі факти із життя Івана Кавалерідзе?
Іван Кавалерідзе походив з хутора Ладанське, що на Сумщині. Його родина була нащадками грузинського князівського роду. Ще в дитячі роки талант до скульптури побачив його дядько, Сергій Мазаракі, який був археологом та художником. Саме завдяки йому Іван зміг навчатися в Київському художньому училищі.
Згодом Кавалерідзе здобував освіту в Санкт-Петербурзі та навіть в Парижі, де він стажувався в майстерні скульптора єврейсько-литовського походження Наума Аронсона, хоч і недовго.
- Як розповіла Олександра Савенок, головна науковиця Музею-майстерні Івана Кавалерідзе, для УП. Культура, за своє життя Кавалерідзе створив близько 20 пам'ятників в різних містах України. Втім не усі вони подобалися тодішній радянській владі, а деякі з них доводилося створювати митцю для того, щоб догодити.
Зокрема таким став пам'ятник Артему, який був встановлений на Лисій горі біля міста Святогірськ, Донеччина. Він був споруджений на честь Федора Сергєєва (Артема), більшовика та радянського партійного діяча.
- Крім того, на сторінці Культурно-мистецького центру НаУКМА розповідається, що Кавалерідзе створив перший в Україні пам'ятник Сковороді з бетону, перший фільм про його молоді роки, перший (і наразі єдиний) бронзовий пам'ятник мандрівному філософу в Києві.
Як виглядає пам'ятник Артему / Фото Oleksandr Malyon
До речі! Це найвищий у Європі об'єкт у стилі кубізму і водночас найважча бетонна скульптура у світі (понад 800 тонн).
Чому Кавалерідзе був багатогранною особистістю?
Попри скульптуру, Іван Кавалерідзе був ще й режисером. Відтак у 20 – 30-ті роки він працював на Одеській кінофабриці, а потім на Київській кіностудії художніх фільмів.
Він створював фільми у монохромі, а також віддав перевагу павільйонним зйомкам. Все через те, що вони давали можливість експериментувати зі світлом, декораціями, тінню.
Загалом Кавалерідзе був відомий завдяки історично-революційним драмам. Крім того, саме він став одним із засновником українського історичного кіно. До найвідоміших його робіт входили "Запорожець за Дунаєм" (1937 рік), "Коліївщина" (1933 рік), "Прометей" (1935 рік), "Повія" (1961 рік), "Злива" (1928 рік), "Перекоп" (1930 рік) тощо.
Зауважте! Івана Кавалерідзе часто називають "українським Мікеланджело", адже він був багатогранною особистістю. Масштаби його таланту вражали, як і його творча спадщина.
Відомий українець, що відкрив X-промені
Іван Пулюй ще у 1880-х роках досліджував катодні промені та створив власну "лампу Пулюя", яка випромінювала невидиме світло. Він отримував якісні знімки кісток і внутрішніх органів, фактично заклавши основу для майбутнього рентгену.
Втім у 1895 році Вільгельм Конрад Рентген першим опублікував результати аналогічних досліджень, ставши першим вченим, який відкрив Х-промені. Попри те, що Пулюй зробив це раніше й навіть пояснив природу випромінювання, його пріоритет залишився поза увагою.
Цікаво, що Пулюй не лише дослідив Х-промені, він ще й першим показав їх практичне значення для медицини, адже його знімки використовувалися в наукових виданнях, а відкриття стало основою сучасної рентгенології.