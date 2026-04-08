Саме український фізик винайшов Х-промені, що стали основою рентгену, але відкриття вкрав інший

Мало хто знає, що рентгенівські промені та перші медичні рентгенівські знімки зробив українець Іван Пулюй. Його відкриття фактично "вкрали" та приписали Вільгельму Рентгену.

Мало хто знає, що один із батьків рентгенівської науки був українець. Іван Пулюй, фізик і електротехнік з Гримайлова на Тернопіллі, стояв біля витоків Х-променів ще задовго до Вільгельма Рентгена, розповідає Буковинський державний медичний університет.

Хто такий Іван Пулюй?

Народившись у 1845 році, він навчався у Віденському університеті, де спершу здобув богословську освіту, а потім присвятив життя фізиці. Працював у Страсбурзі та Відні, знайомився з Ніколою Теслою, освоював ремесло склодувів для виготовлення наукових трубок і створив унікальну "лампу Пулюя" – пристрій, здатний випромінювати невидиме світло, яке ми сьогодні називаємо рентгенівським.



Іван Пулюй / фото Вікіпедії

Як він винайшов Х-промені?

Експериментуючи з катодними променями, Пулюй виявив, що вони можуть створювати невидиме випромінювання, здатне проникати крізь матеріали. Він виготовив високоякісні світлини людських кісток і внутрішніх органів, доводячи потенціал нових променів для медицини.



Один з перших рентгенівських знімків / фото Вікіпедії

Чому відкриття приписали Рентгену?

Хоч Іван Пулюй задокументував свої результати ще у 1880 – 1882 роках і опублікував їх у "Віснику Віденської академії наук", публікації залишилися малопомітними для європейської спільноти. Коли Вільгельм Рентген у 1895 році повторив експерименти, весь світ почув про Х-промені через нього.

Імперія не говорила про національних героїв, тим паче тих, хто став генератором прогресу людства,

– каже правнучка винахідника Сабіне Пулюй.



Сабіне та Андрій Пулюї, правнуки Івана Пулюя / фото Лесі Івасюк

За її словами, навіть сьогодні світ часто зводить до мінімуму внесок Пулюя і подає його відкриття без українського контексту. Наукова кар'єра Пулюя розгорталася в умовах, коли Україна не мала державної суб'єктності, і українці не могли захистити власні досягнення. Письменник Роман Іваничук у романі "Шрами на скалі" описує це так:

Продукт нашої мислі присвоює собі сильний світу цього… Грабіжники силою й обманом забирають наше золото і заявляють, що воно їхнє.

Пулюй, попри свій внесок у фізику та медицину, залишився майже невідомим в Україні та світі. На відміну від Рентгена, Пулюй відразу зрозумів практичне значення променів для хірургії та діагностики. Його світлини показували патології кісток і внутрішніх органів, а якість зображень була настільки високою, що їх використовували європейські наукові журнали.

Що ще винайшов Іван Пулюй?

Іван Пулюй не лише створив основу для Х-променів, а й винайшов дистанційний телетермометр, телефонні апарати, керував електростанціями та впроваджував трамвай у Празі. Помер у 1918 році, залишивши світлу пам'ять про себе як науковця та патріота. Хоч його ім'я часто залишалося в тіні, сьогодні X-промені рятують мільйони життів людей.

