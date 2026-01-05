Вона доносила на нього в КДБ, а він – рятував її з таборів: хто двічі був одружений із агенткою

Життя українських письменників часто зафіксоване на сторінках підручників, проте з певними змінами. Насправді часто їхні історії дещо не такі, а більш трагічні менш академічні.

Наприклад, життя Марії та Володимира Сосюр складно назвати казковим, адже поки чоловік писав любовні листи, жінка теж писала, але доноси до КДБ на нього та його товаришів. Про це пише 24 Канал із посиланням на gazeta.ua.

Що відомо про Марію Сосюру?

Володимир Сосюра познайомився зі своєї майбутньою дружиною на концерті у Донецьку. Вона була молодшою за нього на 12 років, проте одразу запала йому в душу.

Водночас у 1941 році Марію завербував КДБ. Вона була не дуже вправною агенткою: розповідала про роботу знайомим та розголошувала державні таємниці. За це вона отримала 10 років таборів. Її робота полягала у тому, щоб ретельно слідкувати за тим, які настрої панують у письменницькому середовищі, частиною якого був її чоловік.



Подружжя Сосюр / Фото "Українки"

Сосюру діяльність дружини не бентежила, проте й життя їхнє складно було назвати мирним: їхні сварки чув увесь будинок. Під час ув'язнення Марії у таборах Сосюра хотів її визволити, проте у нього з'явилась інша жінка. Він заочно розлучився із Марією, проте ненадовго: вона повернулась із таборів та зателефонувала йому.

Чоловік одразу ж поїхав до неї, забрав додому. Він розлучився із третьою дружиною та знову одружився з Марією.

Як Сосюра тричі уникнув розстрілу?

Володимир Сосюра тричі уникав розстрілу: під час полону у денікінській армії, полону в Червоної армії, та під час репресій письменників у будинку "Слово", мовиться у Вікіпедії.

Втретє під загрозою смерті він опинився під час репресій письменників будинку "Слово". Він мав бути серед тих, кого радянська влада хотіла розстріляти, проте тоді він зміг цього уникнути, проте замість цього він опинився у психіатричній лікарні. Історики підтверджують, що він перебував там "за розпорядженням".

