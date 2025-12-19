Де Різдво і досі святкують 7 січня та чи є тут російський вплив
- Різдво 7 січня святкують країни, що дотримуються юліанського календаря, такі як Росія, Білорусь, Сербія, Грузія, Молдова, Казахстан та інші.
- В Україні Різдво почали святкувати 25 грудня з 2023 року, на державному рівні, але деякі все ще дотримуються дати 7 січня.
Дата святкування Різдва може відрізнятись у різних країнах. Все це залежить від одного фактору: за яким календарем живе та чи інша держава.
Більшість країн відзначає Різдво 25 грудня, проте є й такі, де це свято припадає на 7 січня. 24 Канал із посиланням на Вікіпедію розповідає, де ще його святкують 7 січня.
Хто святкує Різдво 7 січня?
Різдво 7 січня відзначають православні церкви та країни, які досі дотримуються старого юліанського календаря. Якщо говорити про країни, то 7 січня святкують:
- Росія;
- Білорусь;
- Сербія;
- Грузія;
- Молдова;
- Казахстан;
- Киргизія;
- Північна Македонія;
- Ефіопія;
- Еритрея;
- Чорногорія.
Якщо ж говорити про церкви, то за юліанським календарем досі живуть: Російська Православна Церква (РПЦ), Грузинська, Сербська, Єрусалимська православні церкви та Афонські монастирі.
Дати Різдва можуть не збігатись / Фото Pexels
Різниця між датами – 13 днів. Вона пов'язана із тим, що більшість світу живе за григоріанським календарем, а ці країни та церкви за юліанським, який трохи "відстає".
Коли святкують Різдво в Україні?
Раніше в Україні Різдво також відзначали 7 січня, проте не так давно від цієї практики відмовились. На державному рівні Україна почала відзначати Різдво 25 грудня у 2023 році.
Як пише Суспільне, ті, хто святкує 7 січня, пояснюють такий підхід тим, що святкують тоді, коли і в Єрусалимі, з яким пов'язаний Ісус Христос. Проте варто розібратись у причинах цього. Видання пояснює, що головні храми Святої Землі мають різні конфесії.
Якби ж дати Різдво збігались у всіх конфесіях, то довелося б переглянути користування храмами, а ці традиції уставлені століттями.
Коли православна церква відзначає Новий рік?
- Більшість українців звикли вважати, що Новий рік настає в ніч на 1 січня. Однак церковний Новий рік починається у зовсім інший день. Історик Олександр Алфьоров пояснив, чому так.
- Алфьоров розповів, що церква має власний відлік часу і святкує Новий рік не 1 січня, а 1 вересня. Історик пояснив, що ця традиція бере свій початок ще з 4 століття нашої ери.
- Саме тоді, у 325 році, відбувся Перший Вселенський собор у місті Нікея, відомий як Нікейський собор.