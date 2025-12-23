Дух Різдва на небосхилі: де в Україні найшвидше побачать першу зірку на Святвечір

Зовсім скоро в Україні настане Святвечір та Різдво і символом цього свята є перша зірка, яка з'являється на небосхилі. Стало відомо, де в Україні її побачать першими.

24 грудня 2025 року першою зорею, яку побачать в Україні, стане Капелла із сузір'я Візничого. Про це пише 24 Канал із посиланням на Universe.

Дивіться також Що категорично не можна ставити на стіл на Різдво: про ці правила знають не всі

Де ця зірка зійде першою?

На сході України Капелла з'явиться о 16:08. Це станеться на небі у Луганській області. І навпаки, найпізніше вона зійде на Закарпатті о 17:16.

У Києві її побачать о 16:36. У інших регіонах її також можна буде побачити. Це можна зробити доволі просто, адже вона буде видимою.

Отже, для того, щоб побачити Капеллу треба:

стати обличчям на північний схід після заходу Сонця;

знайти яскраву жовту зорю, яка стоїть високо над горизонтом і не мерехтить;

за ясної погоди її можна побачити навіть з території великих міст.

Перша зірка, яка сходить на Святвечір є символічною, адже саме вона вказувала шлях подорожнім.



Де та коли можна побачити першу зірку на Святвечір / Фото Universe

Святкового настрою та метушні не було б, якби наші захисники та захисниці не боронили нашу державу від російської агресії. Анастасія Зазуляк і редакція сайту 24tv.ua збирають на бус VW T5 для 160 окремої механізованої бригади, яка веде бойові дії на Сумському і Покровському напрямках. Серед усіх, хто задонатить суму, кратну 200 гривням і більше, розіграємо новий крутий iPhone 16 256GB. Долучайтесь до збору та пам'ятайте, що кожна ваша гривня важлива!

Що відомо про зірку Капелла?

Капелла або Альхая – це найяскравіша зоря сузір'я Візничого. У Вікіпедії мовиться, що вона шоста за яскравістю на нічному небі та третя за яскравістю у північній півкулі. Капелла розташована на відстані 43,5 світлового року від Сонця.

Де Різдво досі святкують 7 січня?