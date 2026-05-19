Хвиля висотою з будинок: як Лондон пережив "пивну повінь"

Ще у 19 столітті у Лондоні, де на той час працювало чимало великих пивоварень, трапилася одна з найдивніших катастроф в історії. Внаслідок вибуху резервуара на одній із пивоварень містом пронеслася хвиля пива, що зруйнувала будинки. В історію ця подія увійшла як "пивна повінь".

Яку катастрофу у 19 столітті вважають найдивнішою та до чого тут пиво, розповідають у виданні Smithsonian magazine.

Як у Лондоні вибухнули великі резервуари з пивом?

У жовтні 1814 року у Лондоні трапилася одна з найнеординарніших промислових катастроф в історії – "пивна повень". На пивоварні Horse Shoe прорвало величезний резервуар із портером, унаслідок чого на вулиці міста раптово хлинула хвиля пива заввишки до 4,5 метра, що зруйнувала будівлі й затопила цілий район.

Цікаво, що подібні масштабні ємності для зберігання пива в той час були ознакою престижу серед лондонських броварів.

Вважається, що одним із найвидовищніших видовищ, безумовно, на великих лондонських пивоварнях, де виробляли портер, були величезні розміри чанів для зберігання, і пивовар, який володів найбільшим екземпляром, отримував велику пошану,

– писав автор Ян С. Горнсі у своїй книзі "Історія пива та пивоваріння".

Великі резервуари вміщували тисячі барелів, а з часом їх розміри лише збільшувалися, поки одна з таких конструкцій не стала причиною катастрофи. Відтак за різними оцінками, обсяг резервуара, що прорвався у 1814 році, міг сягати від 3,5 до 7,5 тисяч барелів, а вся конструкція утримувалася масивними металевими елементами.

Історик пива Мартін Корнелл зазначав, що резервуар, який прорвався на пивоварні Horse Shoe, був навіть не найбільшим. Найбільша ємність на підприємстві могла вміщувати до 18 тисяч барелів.



Як візуально виглядала вулиця в районі Сент-Джайлз до пивного потопу / Фото Wikimedia Commons

Після прориву темна рідина з величезною силою вирвалася за межі броварні, знищуючи все на своєму шляху в районі Сент-Джайлс, одному з найбідніших кварталів Лондона. Очевидці описували хаос і розгубленість, хоча окремі свідчення вказують, що місцеві мешканці намагалися зберігати спокій.

Раптом я відчув, як мене з величезною швидкістю несе вперед потік, який обрушився на мене так раптово, що я мало не задихався,

– написав анонімний американець у розповіді, яка була опублікована через 20 років після трагедії у журналі "The Knickerbocker" .

Крім того, пізніші чутки про нібито "натовпи, що прийшли збирати пиво", історики вважають перебільшенням, яке не підтверджується тогочасними джерелами. Після катастрофи влада Лондона визнала інцидент "неминучим лихом", а пивоварня отримала податкові пільги за втрачений алкоголь.

Водночас постраждалі мешканці району не отримали жодної компенсації. Це підкреслює соціальну нерівність, яка існувала тоді у Лондоні.

Чому у Лондоні було так багато пивоварень?

Колись у Лондоні розташовувалися одні з найбільших пивоварень світу, що випускали сотні тисяч барелів пива на рік, йдеться на сайті London Museum. Все через те, що столиця була одним із найгустонаселенішим містом Європи, де попит на пиво був величезний.

І однією з відомих лондонських пивоварень була Horse Shoe. Попри велику пивну повінь, пивоварня продовжила свою діяльність після катастрофи до 1922 року. Того ж року її було знесено та перенесено на Найн-Елмс у Вандсворті.

Ще однією відомою пивоварнею столиці Великої Британії була пивоварня Гріффін, яка існувала поблизу річки Темзи з 17 століття. У 19 столітті вона отримала назву Гріффін та перейшла під контроль "Fuller, Smith and Turner".

До речі! Компанія "Fuller's" найбільш відома завдяки пиву London Pride, яке вперше зварили в 1950-х роках. Його досі виробляють у Чізвіку.

Також варто згадати і пивоварню Рам у Вандсворті, яка також працювала з 17 століття. З 19 століття її перейменували на пивоварню Янга, частку якої родина вперше придбала у 1831 році. Втім заклад закрився у 2006 році.

Цікаву історію має пивоварня Bow Brewery, де у 1780-х роках працював Джордж Ходжсону. Саме йому приписують винахід індійського світлого елю (IPA). Річниця цього елю полягала в тому, що він містив більше хмелю та алкоголю, ніж звичайний світло-зелений ель, який варили у Bow Brewery. Відтак нове пиво мало успіх серед британців, які жили та працювали в районі Тауер-Хамлетс.

Яке пиво вважається найдорожчим у світі?

Існують сорти пива, за які колекціонери та поціновувачі готові платити захмарні суми, адже пиво насправді буває дуже різним і деякі його види перетворилися на справжні предмети розкоші.

Одним із найдорожчих прикладів є колекційні партії від шотландської пивоварні BrewDog, де вартість окремих пляшок сягала близько 20 тисяч доларів. Такі випуски зазвичай створюються у дуже обмеженій кількості, що значно підвищує їхню цінність серед колекціонерів.

Ще один фактор високої ціни – унікальність виробництва. Наприклад, німецьке пиво Schorschbrau відоме надзвичайно високою міцністю – до 57% алкоголю. Лімітовані серії цього напою продавалися приблизно по 300 доларів за пляшку, і зараз їх майже неможливо знайти у відкритому продажі.

Ще один цікавий приклад – пиво Саппоро, яке провело в космосі 5 місяців. Партії напою продавалися по 100 доларів за пляшку, а виручені кошти спрямовували на благодійність.