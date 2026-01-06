Мережу розриває очікування про впуск італійця на кордоні: Threads вибухнув мемами
- Соцмережа Threads вибухнула мемами через італійця з проросійськими поглядами, який намагався перетнути кордон з Україною.
- Користувачі активно стежать за розвитком подій, однак офіційної інформації про заборону в'їзду наразі немає.
Соцмережа Threads вибухнула історією про італійця з проросійськими поглядами, який сьогодні мав би перетнути кордон з Україною. Та поки триває інтрига, чи пропустять його через кордон, мережу накрила хвиля мемів та жартів.
Історія про італійця розпочалася з допису в Threads Дар’ї Мельниченко – звичайної пасажирки, яка поверталася додому автобусом, пише 24 Канал з посиланням на сторінку дівчини. У своєму дописі вона розповіла про чоловіка, який має проросійські погляди й зневажає нашу країну.
Цей пост дуже швидко став вірусним та перетворився на справжній серіал у соцмережі. Користувачі уважно стежать за розвитком подій, реагуючи гумором. У мемах іронізують над ідеєю приїзду прихильника Путіна до України, а інша частина жартів стосується кордону й очікуваного фіналу цієї історії.
Які меми створили українці?
Попри серйозний контекст, історія швидко стала мемною. Українці вчергове продемонстрували свою здатність реагувати на все з іронією.
Українці створили меми про ситуацію з італійцем / Скриншот з Threads
Усі користувачі активно чекають на інформацію щодо заборони в'їзду на територію України італійця. Пасажирка Дар'я Мельниченко вже написала заяву до прикордонної служби, однак офіційної інформації щодо завершення цієї історії з громадянином Італії поки що немає.
