Мережу розриває очікування про впуск італійця на кордоні: Threads вибухнув мемами

Соцмережа Threads вибухнула історією про італійця з проросійськими поглядами, який сьогодні мав би перетнути кордон з Україною. Та поки триває інтрига, чи пропустять його через кордон, мережу накрила хвиля мемів та жартів.

Історія про італійця розпочалася з допису в Threads Дар’ї Мельниченко – звичайної пасажирки, яка поверталася додому автобусом, пише 24 Канал з посиланням на сторінку дівчини. У своєму дописі вона розповіла про чоловіка, який має проросійські погляди й зневажає нашу країну.

Цей пост дуже швидко став вірусним та перетворився на справжній серіал у соцмережі. Користувачі уважно стежать за розвитком подій, реагуючи гумором. У мемах іронізують над ідеєю приїзду прихильника Путіна до України, а інша частина жартів стосується кордону й очікуваного фіналу цієї історії.

Які меми створили українці?

Попри серйозний контекст, історія швидко стала мемною. Українці вчергове продемонстрували свою здатність реагувати на все з іронією.



Українці створили меми про ситуацію з італійцем / Скриншот з Threads



Усі користувачі активно чекають на інформацію щодо заборони в'їзду на територію України італійця. Пасажирка Дар'я Мельниченко вже написала заяву до прикордонної служби, однак офіційної інформації щодо завершення цієї історії з громадянином Італії поки що немає.

