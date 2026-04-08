Міф чи факт: чи дійсно всі дороги ведуть до Риму
- Німецькі дизайнери ще 10 років тому візуалізувала маршрути на карті Європи, показавши мережу шляхів, які ведуть до Риму з кожної точки континенту.
- Проєкт показує, що можна знайти маршрути до Риму, але аналогічно можна прокласти маршрути і до інших великих міст Європи.
Вислів "всі дороги ведуть до Риму" виник ще в середньовіччі, але й досі змушує ставити питання, чи це справді можливо. Історичні факти свідчать про те, що Римська імперія справді мала розгалужену мережу доріг, яка об'єднувала всю імперію. На основі цієї системи міг виникнути цей знаменитий вислів.
Які дороги можуть вести до Риму і чи було доведено правдивість відомого вислову, йдеться у виданні Smithsonian magazine.
Чи багато доріг веде до Риму у Європі?
Ще у 2015 році команда дизайнерів Moovel Lab з Німеччини візуалізували маршрути на карті Європи. Вони вдалися до того, що наклали сітку на континент і для кожної точки обчислили найкоротший шлях до Риму, використовуючи відкриті дані про дороги.
У кінцевому результаті була створена інфографіка, на якій була сформована мережа шляхів, які й справді можна прокласти до столиці Італії з кожного куточка Європи. А самі маршрути нагадують річки або ж кровоносні судини, які розгалужуються з однієї точки.
Карта, яку створили дизайнери з Moovel Lab / Cкриншот з сайту Smithsonian magazine
Цікаво, що на акаунті АннаБатьківна у TikTok йдеться про те, що Римська імперія на піку своєї могутності побудувала десь близько 400 тисяч кілометрів доріг.
За правління імператора Октавіан Август у центрі Риму було встановлено золотий стовп, від якого відраховували всі відстані. Кожну милю від нього ставили спеціальний камінь, на якому була вказана відстань саме до цього стовпа.
Такі дії були частиною військової стратегії римлян, адже завдяки добре розгалуженій мережі доріг легіони могли швидко дістатися будь-якої точки за лічені дні та придушити повстання.
Що не так із теорією про те, що всі дороги прокладені до столиці Італії?
Не всі погоджуються з буквальною істиною вислову щодо того, що всі дороги ведуть до Риму. Річ у тім, що у виданні Live Science зазначається, що проєкт Moovel Lab хоч і демонструє густу мережу доріг у Європі, де з майже будь-якої точки можна знайти шлях до Риму, але так само можна змалювати маршрути і до інших великих міст на континенті.
Якщо глянути в практичному сенсі, то сучасні маршрути не ведуть до Риму завжди, хоч історично значна частина дорожньої інфраструктури Європи досі спроєктована для з'єднання великих міст з італійською столицею, що потенційно є спадщиною Римської імперії.
Таким чином, можна сказати, що багато інших європейських автомагістралей є наступниками саме римських доріг.
