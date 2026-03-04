Вона народилася іспанською графинею та виросла в монастирі, але стала української письменницею

Наталена Королева – це іспанська графиня, яка несподівано стала українською письменницею. Її біографія дуже насичена, але найцікавіше те, що будучи частиною європейської аристократії, вона змогла зануритися у культуру й літературу іншої країни та створювати твори українською мовою.

Іспанська графиня Наталена Королева Андріанівна в один із періодів свого життя стала українською письменницею. Складно уявити, яким чином трапився такий поворот долі, але її життя було настільки насиченим, що кожна сторінка могла б стати окремою пригодницькою історією. Щоб розібратись у її біографії, нам допоможе "Бібліотека української літератури".

Дивіться також Мільярдер Баффет розкрив просте правило, яке допомагає виховати успішних дітей

Яке було дитинство у письменниці?

Наталена Королева народилася 3 березня 1888 року у селі Сан-Педро де Карденья в Іспанії. Повне ім'я Кармен-Альфонса-Фернанда-Естрелья-Наталена. Мати Наталени померла при пологах, а батько, польський граф Адріан-Юрій Дунін-Борковський, займався археологією.

Дівчинка жила у бабусі до п'яти років, а потім її забрав родич до Іспанії. Там її виховувала тітка та вчителі монастиря Нотр-Дам де Сіон у французьких Піренеях, де Наталена провела близько дванадцяти років.



Наталена в юні роки / фото "Україна молода"

Де навчалася та що вивчала Наталена?

Наталена вивчала мови, філософію, історію, археологію, медицину, музику та співи. Вона навчалася їздити на конях, фехтувати і стріляти. У 1904 році сімнадцятирічна дівчина приїжджає до Києва, де вже знала кілька мов і продовжує освіту в Інституті шляхетних дівчат, який закінчила через два роки.

Що відбувалось під час Першої світової війни та що відомо про особисте життя?

На початку Першої світової війни Наталена перебуває у Києві. Вона стає сестрою милосердя в російській армії, отримує солдатський хрест "За храбрість" і зазнає поранень та хвороб. Під час війни вона одружується з іранським офіцером Іскандером Гакгаманішем, але пізніше він загинув під Варшавою.



Наталена Королева / фото "Енциклопедія сучасної України"

Також під час національно-визвольних змагань в Україні 1917 – 1920 років Наталена деякий час працювала в Міністерстві закордонних справ Української Народної Республіки, розповідає Dovidka.biz.ua. Через драматичний розвиток подій вона разом із мачухою, після смерті батька, виїхала до Чехії як репатріантка.

Дивіться також Ця родина змінила стандарти праці: як з'явився графік 5 на 2 та 8-годинний робочий день

Як почала писати українські твори?

Після війни Наталена оселяється у Празі, де працює в системі народного шкільництва та зустрічає Василя Короліва-Старого, свого майбутнього чоловіка. Під його впливом вона починає писати українською мовою. Перша її публікація оповідання "Гріх (З пам'ятної книжки)" у віденському тижневику "Воля" 1921 року. Надалі її твори друкувалися у різних українських журналах у Чехо-Словаччині.

Незважаючи на значний внесок в українську літературу, більшість її творів не було видано в Україні. У 1988 році, на 100-річчя письменниці, її творчість знову привернула увагу українських видань і Спілки письменників України.

Де та коли померла Наталена?

Останні роки життя Наталена провела самотньо у Празі, заробляючи на прожиття приватними уроками мов. Вона померла 1 липня 1966 року в містечку Мельнік біля Праги.

Що ще цікавого прочитати?