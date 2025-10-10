У світі є дуже багато різноманітних страв, які викликають інтерес та бажання спробувати. Деякі з них через свій смак, а деякі – через ціну.

Наприклад, у одному із ресторанів Іспанії продають бургер за 11 тисяч доларів. Про це пише 24 Канал із посиланням на Oddity Central.

Чому цей бургер так дорого коштує?

Цікаво, що рецепт розробляли 8 років, а рецепт ретельно зберігають у секреті. Ціна не обумовлена якимись дорогими інгредієнтами, які можна чітко побачити. У ресторані зосередили увагу на унікальному смаку.

Цікаво! Відповідно до курсу валют 10 жовтня 2025 року, бургер коштує 454 630 гривень.



Рецепт бургера тримають в секреті / Фото Pexels

Якщо вам захотілось спробувати цей бургер, то тут теж не все так просто. Його неможливо замовити чи забронювати стіл у закладі, де його подають. Щоб спробувати бургер, потрібно отримати запрошення. Якщо вважаєте, що маєте бути серед тих, хто матиме змогу скуштувати його – варто залишити запит.

Невідомо, яким саме вимогам повинен відповідати той, хто таки отримає запрошення.

Скільки коштувала найдорожча кава у світі?

13 вересня 2025 року в дубайському головному магазині Roasters Specialty Coffee House в центрі найбільшого міста Об'єднаних Арабських Еміратів зафіксували найдорожче у світі замовлення.

Клієнт закладу, ім'я якого невідоме, але відомо, що він доволі заможний з огляду на замовлення, вирішив посмакувати кавою, чашка якої обійшлася йому у 2 500 дирхамів ОАЕ, що в гривнях становить понад 28 000, мовиться у Daily Mail.

Яку картку Pokémon вважають найдорожчою?