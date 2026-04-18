Фільм, який триває майже 36 днів: про яку стрічку йдеться і що там показують

Найдовший у світі фільм фіксував реальність годинами та днями. Стрічка повторювала шлях товару, але у зворотному напрямку: від купівлі в магазині до фабрики, де його було створено. Загалом вийшов кінопроєкт, який тривав понад 5 тижнів.

Як називається найдовший у світі фільм і яку кількість годин він триває, йдеться на офіційному сайті Guinness World Records.

Що відомо про найдовший фільм у світі?

Називається найдовший у світі фільм "Логістика", який був створений у Швеції у 2012 році. Тривалість стрічки – майже 860 годин загалом, а це 35 днів та 17 годин.

Фільм розповідає про подорож невеликого пластикового електронного крокоміра у зворотній хронології – тобто від його продажу в магазині в Стокгольмі і до заводу в Шеньчжені, що в Китаї, де його було виготовлено.

Загалом стрічка є експериментом режисерів Еріка Магнуссона та Даніеля Андерссона, яка досліджує час та споживання. Відтак на перший план вони виводять те, що часто забувається в теперішньому цифровому світі, а це повільні перевезення, що вже зараз входять в нашу економічну реальність.

Вперше демонстрація фільму відбулася 1 грудня 2012 року в Будинку культури Стокгольма та одночасно в Міській бібліотеці Уппсали й відбувалася вона до 6 січня 2013 року.

А світова прем'єра пройшла під час фестивалю кіно та відео Fringe у Шеньчжені в грудні 2014 року. Загалом фільм доступний зараз для перегляду онлайн.

До речі! Найдовшим фільмом в історії людства, який отримав Оскар, став документальний фільм "ОДжей: Зроблено в Америці", який випустили у 2016 році. Його тривалість сягнула майже 8 годин, а творцями були Езра Едельман та Керолайн Вотерлоу. Цей фільм розповідає про життєвий шлях зірки американського футболу ОДжей Сімпсона.

Який із фільмів є одним із найдовших після "Логістики"?

Після документальної стрічки "Логістика" другий за тривалістю є фільм "Сучасні часи назавжди" (Modern Times Forever), прем'єра якого відбулася у 2011 році. Його створила данська художня група Superflex, а триває він 240 годин, тобто 10 днів. Для безперебійного перегляду знадобиться майже два тижні без перерв на сон та їжу.

За інформацією з Вікіпедії, фільм показує як руйнується штаб-квартира Stora Enso в Гельсінкі протягом кількох тисячоліть. Цікаво, що спочатку фільм якраз проєктували саме на тлі цієї будівлі.



Як виглядає та сама будівля, на яку проєктували фільм / Фото TTKK (Вікіпедія)

Який звук з фільму став найпопулярнішим?

У 1951 році у фільмі "Далекі барабани" пролунав крик, який отримав назву "крик Вільгельма". Тоді його фактично не помітили, але згодом цей випадковий ефект перетворився на один із найвідоміших аудіосимволів кіно. Загалом звук належить персонажу Вільгельму, який кричить після поранення стрілою.

Однак саму назву "крик Вільгельма" звук отримав не одразу, а після іншого фільму "Атака на Фезер Рівер" у 1953 році. Натомість справжній прорив з ним відбувся у 1970-х роках, коли звуковий дизайнер Бен Берт використав його у "Зоряних війнах".