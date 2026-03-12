Це питання "топить" багатьох на співбесіді: HR з Microsoft розкрила секрет ідеальної відповіді

Одне з найскладніших запитань під час співбесіди – "Чому ми маємо найняти саме вас?". Однак існує "золота відповідь", яка допомагає кандидатам вигідно представити себе перед роботодавцем і показати свою реальну цінність для компанії.

Прикладом відповіді, яка може допомогти кандидатам під час співбесіди, поділилася HR-менеджерка компанії Microsoft Анастасія у Threads.

Як відповідати на складне запитання на співбесіді?

Як зазначає HR-менеджерка, відповідаючи на запитання "Чому ми маємо найняти саме вас, а не інших кандидатів?", не варто будувати аргументи на порівнянні з іншими претендентами. Натомість варто чітко пояснити власну цінність для компанії.

Наприклад, розповісти про свій досвід у певній галузі та надати конкретні результати своєї роботи. HR радить підкріплювати відповідь конкретним прикладом із власної практики. Тобто коротко описати проблему, дії для її вирішення та результат.

На співбесіді важливо пояснити власну цінність для компанії / Фото Unsplash

Такий підхід продемонструє, що ви не просто виконавець завдань, а людина, яка бере відповідальність за роботу, розв'язує проблеми й доводить справи до кінця.

Яким питанням Стів Джобс заганяв у глухий кут на співбесіді?

Як пише 3DVF, засновник Apple Стів Джобс під час співбесід ставив кандидатам одне незвичне запитання, яке допомагало краще зрозуміти їхній характер. Про це він розповів на конференції All Things Digital D8 у 2010 році.

Що ви відчували у свій найгірший день на роботі?,

– запитував Джобс претендентів.

Стів Джобс / Фото GettyImages

Таким чином він намагався почути не стандартні історії успіху, а чесну розповідь про невдачі. На його думку, реакція людини на складні моменти може розповісти про неї значно більше, ніж резюме. Уникнення відповіді або надто формальна реакція могли свідчити про брак самоаналізу чи емоційного інтелекту.

Натомість щира відповідь демонструвала зрілість, стійкість і здатність вчитися на помилках.

Яке питання необхідно ставити на кожній співбесіді?