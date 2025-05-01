Був учнем апостола Петра: що відомо про Папу Римського, якого поховано в Україні

В Україні зберігаються мощі одного з найдавніших Пап Римських, якого було страчено на території сучасного Криму. Відомо, що він також був учнем апостола Петра I.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію українського історика Олександра Алфьорова у YouTube.

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Якого Папу Римського було поховано в Україні

Алфьоров розповів, що першим Папою Римським, чия доля тісно пов’язана з територією сучасної України, був Святий Климент I.

У 101 році в Херсонесі в Криму було страчено четвертого Папу Римського Климента I. Він був учнем апостола Петра I, зісланий на периферію тодішньої римської язичницької імперії в Крим, в Херсонес,

– зазначив історик.

Мозаїка Климента I у Київському Софійському соборі / Фото Wikipedia

Подальша історія його мощей також має український слід. У 861 році Святий Кирило перевіз їх частину до Риму, тоді як решта залишилась у Херсонесі, звідки їх згодом вивіз до Києва Володимир Святий.

Протягом тривалого часу мощі Климента I зберігалися у Десятинній церкві, а згодом були перенесені до Києво-Печерської лаври, де череп понтифіка зберігається і досі.

Хто ще з понтифіків міг бути похований в Україні

Алфьоров додав, що був ще один Папа Римський, чия доля пов’язана з територією України – Святий Мартин I.

Мартин I був також засланий до Херсонесу і помер у 655 році,

– розповів історик.

Водночас Алфьоров зазначив, що точне місце поховання понтифіка залишається невідомим.