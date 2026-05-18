Дві літери, що змінили світ: як виглядало перше повідомлення в історії інтернету

Ще у 1969 році передача повідомлення між двома комп'ютерами вважалося технічним проривом. Тоді це було усього 2 літери, які вдалося надіслати. Це стало можливим, коли винахідними вперше у світі змогли з'єднати машини через мережу ARPANET. Це і стало основою сучасного інтернету.

З чого складалося перше повідомлення в історії інтернету та чому воно було дуже коротким, пояснюють в History.

Які слова стали першим повідомлення у світі?

Восени 1969 року світ вже мав попередника сучасного інтернету – ARPANET, що розшифровується як "Мережа агентства передових дослідницьких проєктів".

Завдяки цьому дослідникам з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, що став першим "вузлом" мережі (однією з перших точок підключення до системи), вдалося успішно надіслали до Стенфордського дослідницького інституту перше у своєму роді електронне повідомлення.

Перше слово, яке вдалося надіслати дослідникам через ARPANET, було надзвичайно коротким. Першочергово це мало бути слово LOGIN для того, щоб увійти в систему віддалено. Втім система змогла передати лише перші 2 літери – "L" та "О".

Цікаво! Перше надіслане повідомлення "LO" почали вважати символічним збігом. Слово "LO" в англійській мові є архаїчним та може перекладатися як "поглянь" чи "ось". Тобто перше повідомлення в історії світу випадково отримало майже філософський підтекст.

До початку грудня того року до ARPANET додалося ще 2 "вузли", зокрема Каліфорнійський університет у Санта-Барбарі та Університет Юти. Поступово мережа стала доступнішою для ширшого доступу, спочатку в інших університетах, таких як Гарвард та Університетський коледж Лондона, а потім у корпоративному світі.

А вже до 1993 року технологія, до якої колись мали доступ лише вчені, стала доступною для громадськості. Так народився інтернет.

Як винайшли інтернет?

Cтворення Інтернету починалося з рудиментарної експериментальної комп'ютерної мережі, профінансувало її Агентство передових дослідницьких проєктів (ARPA) Міністерства оборони США. Тодішній президент США Дуайт Д. Ейзенхауер створив ARPA у 1958 році для активізації наукових досліджень та сприяння розробці технологій з можливим застосуванням у національній обороні.

Приблизно в час створення ARPANET професор комп'ютерних наук Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі Леонард Кляйнрок працював над розробкою технології передачі інформації під назвою "комутація пакетів", яка розбивала інформацію на менші одиниці (так звані "пакети"), які було легше передавати та які можна було повторно зібрати на приймальному кінці.

В інтерв'ю 1999 року газеті Daily Bruin з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі Кляйнрок сказав, що все почалося з його досліджень.

Я був винахідником інтернет-технологій,

– заявив він.

Як передавали перше повідомлення між комп'ютерами?

У TeleGeography пояснюють, що передача перших символів відбувалася буквально в режимі реального часу телефоном. Професор Леонард Клейнрок, який керував командою Каліфорнійського університету в Лос-Анджелісі, згадував, що вони підтримували зв'язок із колегами зі Стенфордського інституту досліджень під час експерименту.

Відтак студент вводив літеру "L", після чого інша сторона підтверджувала, що символ успішно отримано. Те саме відбулося з літерою "O". Але коли дослідники спробували ввести "G", система не витримала навантаження та зламалася.

Зауважте! Спочатку метою ARPANET було об'єднання комп'ютерів у різних дослідницьких установах, що дозволить їм обмінюватися ресурсами та співпрацювати віддалено.

Уже приблизно за годину проблему вдалося усунути, а слово LOGIN передали повністю. За словами Клейнрока, тоді ніхто не усвідомлював, наскільки важливою стане ця подія для людства. На той момент це був лише тест нового способу комунікації між комп'ютерами.

Сьогодні ж саме цей експеримент вважають початком епохи інтернету, без якого вже неможливо уявити сучасний світ.

Чим дивують теперішні технології?

Сьогодні ж важливість цифрової безпеки стала не меншою, ніж у часи появи перших комп'ютерних мереж. На сучасних смартфонах навіть передбачені спеціальні індикатори, які попереджають користувачів про доступ до камери чи мікрофона.

Відтак на екранах iPhone інколи можна помітити зелені або помаранчеві крапки. Зелена крапка означає, що якийсь застосунок у цей момент використовує камеру пристрою. Водночас помаранчева сигналізує про активний мікрофон, наприклад під час дзвінка, запису голосового повідомлення чи роботи окремих програм у фоновому режимі.

Компанія Apple додала ці позначки для кращого контролю конфіденційності користувачів. Якщо ж індикатори з'являються без очевидної причини, це може свідчити про те, що певний застосунок має доступ до функцій смартфона у фоновому режимі. У такому випадку користувачам радять перевірити дозволи програм у налаштуваннях.