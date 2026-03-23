Запитання, від яких одразу хочеться втекти: що дратує кандидатів на співбесідах
- Кандидатів дратують питання на співбесіді про мотивацію, очікувану зарплату, слабкі сторони та плани на 10 років.
- Запитання про те, що кандидат може запропонувати компанії, та про походження можуть викликати дискомфорт.
Пошук роботи – це не лише про вакансії, а й про непрості співбесіди. Деякі запитання, що звучать під час розмов із роботодавцями, давно стали типовими, однак саме вони найчастіше викликають роздратування.
Співбесіда – це завжди окрема історія для кожного: комусь щастить із адекватними питаннями, а хтось виходить після розмови у повному шоці. Іноді рекрутери ставлять такі запитання, що складно зрозуміти, як на них взагалі відповідати. Тож із посиланням на відео kateryna_hutsuliak, ми зібрали топ питань, які найбільше дратують кандидатів під час співбесід.
Які запитання на співбесіді найбільше дратують кандидатів?
Під час співбесід кандидати нерідко стикаються з питаннями, які вже давно стали "класикою" серед рекрутерів, але водночас викликають роздратування. Серед них прохання пояснити, чому саме ця вакансія зацікавила, або озвучити очікуваний рівень зарплати, що часто ставить у незручне становище.
Не менш суперечливими залишаються й питання про слабкі сторони. Кандидати зізнаються, що інколи складно зрозуміти, наскільки відверто варто відповідати. Також роботодавці часто цікавляться мотивацією працювати саме в їхній компанії, очікуючи чіткої та аргументованої відповіді.
Окреме місце займає питання, яке вже стало мемом серед шукачів роботи: "Де ви бачите себе через 10 років?". Попри популярність, багато хто вважає його відірваним від реальності та таким, що не завжди має практичну цінність.
Також роботодавці часто запитують: "Що ви можете запропонувати цій компанії?". Попри очевидність відповіді, адже більшість навичок уже прописані в резюме та вакансії, кандидатам доводиться знову доводити свою цінність, інколи навіть у перебільшеному форматі, розповідає Medium.
Не менш суперечливим вважається і запитання "Звідки ви родом?". У деяких випадках воно може сприйматися як спроба з'ясувати походження чи навіть мати прихований підтекст, що викликає дискомфорт у кандидатів.
Часті питання
Чому деякі питання на співбесідах викликають роздратування у кандидатів?
Певні питання вже стали 'класикою' серед рекрутерів – наприклад, прохання пояснити, чому саме ця вакансія зацікавила, або озвучити очікуваний рівень зарплати. Це ставить кандидатів у незручне становище та викликає роздратування.
Які питання на співбесідах вважаються найсуперечливішими?
До суперечливих питань належать запитання про слабкі сторони, мотивацію працювати в компанії та 'Де ви бачите себе через 10 років?'. Багато хто вважає їх відірваними від реальності та такими, що не завжди мають практичну цінність.
Чому питання 'Що ви можете запропонувати цій компанії?' може бути проблематичним для кандидатів?
Це питання може бути проблематичним, оскільки більшість навичок уже прописані в резюме та вакансії. Кандидатам доводиться знову доводити свою цінність, інколи навіть у перебільшеному форматі, що може бути неприємним.