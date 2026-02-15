Поляк назвав найбільший жах при вивченні української мови: це лякає багатьох

Вивчення нової мови завжди пов’язане з несподіваними труднощами. Те, що для носіїв звучить природно й не викликає жодних запитань, для іноземців може стати справжнім випробовуванням.

Йдеться не лише про лексику чи граматику, але й про дрібні нюанси мови, йдеться в тіктоці поляка, який вивчає українську мову Пьотра Водковского.

Читайте також Крізь сміх і купу спроб: іноземка назвала українські слова, які не може вимовити

Що найбільше лякає поляків у вивченні нашої мови?

Українська мова для поляків здається близькою та зрозумілою. Подібні слова та конструкції створюють ілюзію легкості. Однак на перших етапах вивчення багато хто стикається з перепоною, яка здатна ускладнити процес.

Поляв розповів, що найбільшим жахом поляків, які беруться вивчати українську є наголоси. За його словами, у польській мові наголос майже завжди падає на передостанній склад, крім нечисленних винятків. І це незалежно від відмінювання.

В українській мові наголос не має чітких правил. Пьотр зазначає, що вивчаючи кожне нове слово, треба одразу його запам’ятовувати з наголосом. Однак складність тут не закінчується, бо внаслідок відмінювання наголос змінюється.

Інколи наголос просто закріплений. Інколи міняється у множині, а інколи стрибає по складах,

– додав поляк.

Та в коментарях українці підтримали поляка й визнали, що самі часто плутаються з наголосами у рідній мові.

"Завдання на наголос у нмт є проблемними навіть для носіїв української мови з високою мовною компетенцією", – йдеться в одному з коментарів. Проте користувачі похвалили Пьотра за його гарну розмову та старання щодо вивчення української мови.

Поляк розповів про складність наголосів: дивіться відео

Які 2 українські слова неможливо перекласти іншою мовою?

Слова "кум" та "кума" в українській культурі означають духовних батьків дитини та близьких людей для її батьків, і не мають еквівалентів в інших мовах. Про це розповів експерт з ораторського мистецтва Павло Мацьопа у своєму інстаграмі. У різних регіонах України, таких як Буковина та Закарпаття, хрещених батьків називають "нанашками", що походить з румунської мови.

Що ще цікавого варто прочитати?