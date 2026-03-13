Щоб п'ятниця 13 не була страшною, ось добірка мемів, які точно піднімуть вам настрій
- Стаття пропонує добірку смішних картинок і мемів про п'ятницю 13.
- У добірці є листівки з котиками про п'ятницю 13.
Сьогодні п'ятниця 13, дата, яка давно обросла безліччю забобонів і прикмет. Хтось ставиться до неї з насторогою, а хтось сприймає з гумором. Ми ж вирішили підійти до цього дня з усмішкою і підготували добірку найсмішніших мемів та кумедних картинок про п'ятницю 13.
А ви вірите у п'ятницю 13? Для когось це просто звичайний день, а для інших дата, оповита забобонами та містичними історіями про невдачі. Втім, якою б не була відповідь, гумор завжди допомагає дивитися на такі речі легше. Тож, щоб трохи розбавити атмосферу цього "страшного" дня, пропонуємо добірку смішних картинок і мемів про п'ятницю 13.
Дивіться також Дитячий "тяжкий люкс" міленіалів: що найбільше цінувало покоління 1980 – 1990 років
Найкращі меми про п'ятницю 13
Дивіться також Українці у захваті: яку цікаву деталь ви пропустили під час перегляду фільму "Оппенгеймер"
Як ми можемо залишити вас без гарних листівок з котиками про п'ятницю 13. Тримайте найгарніші:
Меми про п'ятницю 13 / фото Pinterest
Меми про п'ятницю 13 / фото Pinterest
Меми про п'ятницю 13 / фото Pinterest
Які ще цікаві новинки варто прочитати?
Ловіть ідеї, чим себе зайняти у вільний час, щоб не сидіти у телефоні. Серед популярних варіантів – читання паперових книг, ведення планерів і щоденників.
Чи знали ви, що таке "прайм-ера"? Це період життя, коли людина відчуває себе максимально добре, продуктивно та впевнено, хоча для кожного це може мати різне значення.
Часті питання
Чому деякі люди вважають п'ятницю 13 нещасливим днем?
Деякі люди вважають п'ятницю 13 нещасливим днем через забобони та містичні історії про невдачі, які з цим пов'язані – для них ця дата оповита атмосферою страху.
Як гумор допомагає сприймати п'ятницю 13?
Гумор допомагає дивитися на п'ятницю 13 легше – смішні картинки та меми можуть розбавити атмосферу цього "страшного" дня.
Які ще матеріали можуть зацікавити читачів?
Читачі можуть зацікавитися статтями про дитячий "тяжкий люкс" міленіалів або про те, як цікаво проводити час без телефону – ці теми теж актуальні та цікаві.