Як українці голосували за Незалежність 34 роки тому: результати історичного референдуму 1 грудня

Після відновлення Незалежності 24 серпня 1991 року Верховна Рада призначила Всеукраїнський референдум для закріплення проголошеного Акту. Того ж дня відбулися вибори першого президента України.

Тоді на референдум було винесено тільки одне питання – чи підтримують українці Акт проголошення Незалежності України. Як голосувала країна – розповість 24 Канал з посиланням на BBC.

Як голосували українці на референдумі?

Тоді по всій країні абсолютна більшість людей проголосували за Акт проголошення Незалежності. Результат по всій країні – 90,32% виборців або ж 28 804 071 громадянин. Голосування відбувалися у всіх 24 областях, в Криму, Києві та Севастополі. Й усюди українці проголосували за Незалежність.



Бюлетень для голосування 1 грудня 1991 року / Фото Wikipedia

Найбільше голосів "за" було в Івано-Франківській та Тернопільській областях – понад 98%. Водночас на Сході також абсолютна більшість підтримала Незалежність – понад 83% виборців та Донеччині та Луганщині проголосували "за".

Найменше голосів за Акт було в Криму та Севастополі, однак все одно понад 50%. В АР Крим – 54,19%, у Севастополі – 57,07%.

Як зазначає Український інститут національної пам'яті, у голосуванні взяли участь 31 891 742 особи – 84,18% населення тогочасної України. У всіх областях понад 80% виборців підтримали відокремлення від СРСР.

Також того ж дня Леонід Кравчук став першим обраним президентом України. А з наступного дня почалося міжнародне визнання нашої держави – першими це зробили Польща і Канада.

Чому майже рік існували дві України?