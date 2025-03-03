Сырский удивил интересным хобби: что делает головком, когда возвращается с передовой

Александр Сырский уже более года находится на должности главнокомандующего ВСУ. За это время Сырский дал небольшое количество интервью, однако в недавнем раскрыл детали о своем хобби.

Оказывается, что хобби Александра Сырского – это делать фотографии живописной украинской природы. Об этом Сырский рассказал в интервью ютуб-каналу "Бомбардир", пишет 24 Канал.

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Сырский рассказал о своем хобби

В должности главкома Сырский часто посещает фронт, который растягивается на несколько сотен километров. Несмотря на угрозу со стороны оккупантов, он находит время для того, чтобы сделать фото.

По словам Сырского, вместе с командой он фотографируется, когда возвращается с передовой. Главнокомандующий ВСУ отметил, что делает фото, когда видит интересный ландшафт или пейзаж. Как добавил Сырский, эти фото – это память.

"Когда война закончится – будет, что вспомнить", – добавил он.

Сырский рассказал о своем хобби: смотрите видео

Ранее начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич рассказал, что его рабочий день заканчивается в полночь, а эмоциональной разрядкой становятся блиц-партии в шахматы с Сырским.

Кроме шахмат, Баргилевич отметил, что командующий Сырский мотивировал его систематически заниматься спортом.