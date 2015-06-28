89 секунд до апокалипсиса: как работают часы Судного дня и сколько времени есть у человечества

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В 2025 году мир стал свидетелем многочисленных военных конфликтов, в частности с участием ядерных держав. Это является достаточным основанием, чтобы обратить внимание на так называемые часы Судного дня, которые сейчас показывают 23:58:31, то есть за 89 секунд до полуночи, где 12:00 – это ядерный апокалипсис, или по библейской аналогии Судный день.

24 Канал объясняет, что это за часы, как менялись их показатели, а также привлекает внимание к необходимости их ремонта.

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Что известно о часах Судного дня

Часы Судного дня или Doomsday Clock – это не техническое изделие, а символ или метафора, которая указывает на опасность для мира в ядерную эру.

Проект создали ученые Чикагского университета в 1947 году. Этот вуз издает журнал под названием Bulletin of the Atomic Scientists ("Вестник ученых-атомщиков"), редколлегия которого, чтобы обратить внимание на ядерную безопасность, решила вести символический отсчет времени до потенциальной ядерной катастрофы и гибели мира.



Леонард Ризер, глава правления "Вестника ученых-атомщиков", передвигает стрелку часов Судного дня за 17 минут до полуночи в офисе возле Чикагского университета 26 ноября 1991 года / Chicago Tribune

Сначала изображение часов печатали на обложке "Вестника", а затем сделали физический прототип-инсталляцию, который хранится в Чикаго.

Авторитетность этого подсчета подкреплялась тем, что среди авторов идеи были участники американского ядерного проекта (так называемый Manhattan Project), ответственные за создание атомной бомбы.

Интересно! Основателем и первым редактором журнала был ученый-ядерщик Юджин Рабинович, между прочим, потомок рода состоятельных и влиятельных харьковских купцов (так в Российской империи называли бизнесменов – 24 Канал). В разное время авторами и членами редколлегии журнала были такие известные ученые: Макс Борн, Альберт Эйнштейн, Роберт Оппенгеймер, Бертран Рассел, Лео Силард, Эдвард Теллер и другие.

Довольно долго Doomsday Clock был сугубо нишевым проектом, но благодаря невероятному успеху комиксов Алана Мура и Дэйва Гиббонса Watchmen ("Стражи"), где часам Судного дня отводится значительная сюжетная роль, эта история перешла границу академичности и заняла видное место в массовой культуре. Таким образом, идея с часами Судного дня приобрела популярность и сейчас стала общим трендом, а сообщения о переводе стрелок становятся поводом для публикаций в СМИ и всеобщего внимания.

При этом ядерное оружие, несмотря на всю свою разрушительную силу и доказанную десятками тысяч убитых адскую эффективность с потенциалом наступления ядерной зимы, никогда не было надежным сдерживающим фактором. Наличие ядерной бомбы на спасло Францию от поражения в Алжире, и это даже несмотря на то, что первое ядерное испытание провели именно там.

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Ядерное оружие не спасло СССР от войны с Китаем в 1969 году.

А сам Китай – от поражения в войне с Вьетнамом.

Наличие ядерного оружия у Великобритании не остановило Аргентину в 1982 году.

Не спасло США от террористической атаки 11 сентября 2001 года.

Не примирило Индию и Пакистан.

И даже не принесло мира Израилю, потому что еврейское государство и после получения ядерных зарядов постоянно воюет и несет потери.

С другой стороны, наличие ядерного оружия сейчас, похоже, едва ли не единственная причина позорного факта, что до сих пор существует такое государство-террорист, как Россия. Поэтому вопрос о ядерном оружии как о надежном факторе сдерживания остается открытым и дискуссионным.



Первая обложка, на которой появились часы Судного дня

Как работают часы Судного дня

За определение текущего времени в Doomsday Clock отвечает Совет редакторов журнала и приглашенные эксперты, как правило – ученые с мировыми именем, в частности, 18 Нобелевских лауреатов.

Эти господа собираются раз в год (в январе) и обсуждают изменения, по итогам которых определяют, как должны быть перемещены стрелки прибора. При этом стрелки могут оставаться на месте годами – всего за почти 80 лет существования проекта время менялось только 26 раз (из них – только 8 раз назад). Последний раз – 28 января 2025 года, когда было установлено время – 89 секунд до наступления ядерной полуночи.

Как это происходит: смотрите видео

Как менялось время

С самого начала "часовщики" не оставили себе много пространства – Doomsday Clock заработал сразу в 1947 году со временем отсчета 23:53, то есть без 7 минут апокалипсис.

В 1949-м после успешных советских ядерных испытаний водородной бомбы его сдвинули сразу на 4 минуты.

В 1953-м, когда США и СССР провели успешные испытания термоядерных бомб, еще на минуту, и время стало угрожающим – 23:58.

В годы Холодной войны стрелки лихорадило, и они скакали иногда по 5 минут в год. При этом, например, Карибский кризис 1962 года, когда СССР и США были, пожалуй, ближе всего к реальному обмену ядерными ударами, а американцы несколько дней буквально жили в бункерах в ожидании kuzkina mat, на часах чикагских ученых своего отражения не получил, потому что кризис прошел быстро, и после него начались переговоры об ограничении и контроле за ядерными технологиями. Поэтому в январе 1963 года Doomsday Clock перевели на еще 5 минут назад (как и за год до этого) и было установлено время 23:48.

Падение советской версии российской империи и проигрыш россиян в Холодной войне вызвал большие изменения во времени: буквально за 4 года Doomsday Clock перевели на 14 минут назад и установилось рекордно низкое время – 17 минут до апокалипсиса.

Впрочем, конец истории, воспетый Фрэнсисом Фукуямой, не наступил, а ядерная опасность не исчезла. В первой половине 90-х ее символом стала неконтролируемая миграция ученых-ядерщиков из бывшего СССР и постоянные опасения, что какой-то российский генерал (или прапорщик из скетч-шоу "Файна Украина") продаст или пропьет ядерную боеголовку куда-то не туда. Эти страхи, как видим, нашли отражение не только в голливудских боевиках и украинских анекдотах, но и в выводах уважаемых ученых.

Показательно, что экспертов не смог обмануть даже Будапештский меморандум и другие договоры, лишившие Украину, Беларусь и Казахстан ядерного оружия, которое с тех пор не сразу, но было сконцентрировано в руках только России. С другой стороны, эксперты Bulletin of the Atomic Scientists вообще проигнорировали Чернобыльскую ядерную катастрофу 1986 года, решив в январе 1987-го оставить предыдущее время (23:57), поэтому к их оценкам, даже метафорическим, есть вопросы.

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Вопросы в конце 1990-х возникли также к Индии и Пакистану, которые в 1997-м провели ядерные испытания, подняв время сразу на 5 минут (до 23:51). Далее была атака на США Аль-Каиды 11 сентября 2021 года и отказ Америки от ограничений развертывания систем ПРО – это подвинуло время еще вперед (до 23:53). Далее в ядерный клуб с ноги зашла КНДР и появились подозрения о намерении Ирана сделать то же самое, и время передвинули до 23:55 в январе 2007-го.

В том же 2007-м чикагские эксперты решили расширить круг опасности и несколько реформировали систему Doomsday Clock, официально добавив в перечень другие глобальные угрозы. В частности, глобальное потепление и угрозу биологического оружия. Здесь очевидно сыграла роль истерия, которую нагнетали США об Ираке и биологическом оружии массового поражения, которым якобы обладал тамошний диктатор Саддам Хусейн.

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Именно в этом очень наглядно убеждал в 2003 году на заседании Совета Безопасности ООН госсекратарь США Колин Пауэлл, размахивая перед публикой пробиркой с неизвестным веществом. И это стало прологом для вторжения США и союзников Америки в Ирак и новой большой войны на Ближнем Востоке, с последствиями которой мы имеем дело прямо сейчас.

Блокирование процесса сокращения ядерных арсеналов, а также климатический кризис, российская агрессия против Украины и оккупация россиянами Крыма и части Луганской и Донецкой областей побудила экспертов Bulletin of the Atomic Scientists передвинуть часы в 2015 году еще на 2 минуты вперед (до 23:57). А дальше авторы проекта загнали себя в тупик, потому что важных и опасных событий много, а времени мало. Поэтому Совет экспертов перешел на секунды.

Так, начало первого президентства Трампа и его антиклиматические демарши – это автоматические минус 30 секунд, ракетные пуски потенциальных носителей ядерных зарядов северо-корейскими коммунистами – еще минус 30 секунд, окончание действия Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности и официальный выход из него России и США – еще минус 20 секунд и установление символической границы в сто секунд до полуночи в 2020 году.

Российское полномасштабное вторжение в Украину и дальнейшие российские ядерные угрозы от первых лиц государства-агрессора, а также предположения об искусственном характере COVID-19 перевели Doomsday Clock еще на 10 секунд вперед.

В 2024-м эксперты ничего не меняли, а в январе 2025 года сместили стрелку лишь на 1 секунду, установив нынешний показатель в положение 89 секунд до полуночи, что является рекордно близким временем к апокалипсису.

Причиной стали войны в Украине и на Ближнем Востоке, а также опасения из-за чрезмерного и неконтролируемого прогресса модного ныне искусственного интеллекта.



Часы Судного дня в 2025-м / Скриншот из видео

Какое время ждать на часах Судного дня в 2026 году

Какое время будет установлено в 2026 году – неизвестно, но оснований обновить рекорд будет немало. Только за первую половину 2025 года мы стали свидетелями вооруженного конфликта между двумя ядерными державами – Индией и Пакистаном, также никуда не исчезла угроза от КНДР и ракет Кима, которые благодаря российской помощи стали более точными. Также Россия и ее первые лица постоянно прибегают к ядерному шантажу и пытаются бряцать ядерной дубиной.

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В конце 2024 года российский диктатор Путин утвердил новую ядерную доктрину России, где существенно снизил порог использования ядерного оружия, а россияне сделали все возможное, чтобы разнести информацию об этом на весь мир. Российский ядерный шантаж был успешен: он напугал президента Байдена и его преемника Дональда Трампа.



Поэтому первый не решился увеличить помощь Украине, а второй вообще ее останавливал и де-факто стал на сторону агрессора.

Украина своими смелыми действиями неоднократно доказывала, что российский ядерный шантаж – это блеф. Последним громким доказательством этого стала украинская операция "Паутина", которая уничтожила треть стратегической авиации агрессора, являющейся частью так называемой ядерной триады, удары по которой якобы и являются тем самым основанием для атомной мести. Но Россия в очередной раз испугалась собственной силы и не решилась открыть ящик пандоры, вместо этого продолжила террор мирных украинцев конвенционным оружием. При этом Россия не отказалась от ядерных угроз, которые сейчас маскирует под обещания ударить по Украине экспериментальной ракетой под названием "Орешник".

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13 июня 2025 года началась дистанционная война между Израилем и Ираном. Ее формальным поводом стала ядерная программа последнего, успешного завершения которой очень не хотят в Тель-Авиве, а также в Вашингтоне. С началом боевых действий Израиль нанес серии мощных ударов по ядерным объектам в Иране и вывел некоторые из них из строя (в частности, всю наземную часть обогатительного завода в Натанзе). Также израильские специалисты ликвидировали около двух десятков топовых иранских ядерщиков, ответственных за реализацию программы.

При этом эксперты МАГАТЭ, правда, со ссылкой на иранских коллег, уже говорят об изменении радиационного фона в Натанзе и Исфагане, что не может не волновать (даже если это фейк).

В ночь на 22 июня к дистанционной войне присоединились США, которые провели операцию Midnight Hammer, атаковав ядерные объекты Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Всего участие в миссии приняли более 125 самолетов, включая B-2, истребители 4-го и 5-го поколения, самолеты-заправщики, подводной лодкой и силами разведки. Всего было применено 75 высокоточных боеприпасов, включая бомбы MOP и ракеты Tomahawk.

Совместная американо-израильская комплексная атака существенно отбросила ядерную программу Ирана назад, но не уничтожила ее. Дело в том, что Иран к этому готовился и с благословения аятоллы Хаменеи спрятал большинство объектов под землей, куда добраться очень сложно. Потому что даже легендарная бомба MOP (Massive Ordnance Penetrator) не дает окончательной гарантии, и это уже дает основания экспертам предполагать, что сейчас перед президентом Трампом, который публично проигнорировал выводы собственной разведки о том, что Иран далек от создания атомных зарядов, может вскоре встать дилемма относительно потенциального удара по ядерному объекту Ирана собственным ядерным оружием или, как он сам говорит, – словом на N (nuclear). Особенно если блогер Дмитрий Медведев продолжит рассказывать, что кто-то может передать Ирану свое ядерное оружие, а объявленное Трампом 23 июня всеобщее перемирие сорвется.

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Возможные последствия ядерных ударов по Ирану трудно представить. Именно поэтому за непредсказуемым президентом США сейчас внимательно следит весь мир, а особенно Россия и Китай. По всем хорошо понятным и давно расписанным причинам. Потому что TACO или не TACO, но уже сам факт публичного обсуждения таких вариантов и публикация инсайдов и их опровержение в СМИ – это уже очень тревожный сигнал, ведь с чисто теоретических раскладов переводит все в практическую плоскость.

И это только 2025 год, а в 2026-м мир ждет еще немало интересного. В частности, 5 февраля 2026 года (то есть уже после объявления нового времени операторами часов Судного дня) официально заканчивается срок действия договора СНВ-3 (он же New START), заключенного между президентами Обамой и Медведевым о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений.

Сейчас он приостановлен, но формально обеими сторонами выполняется, однако окончание действия соглашения фактически дает старт новой гонке ядерных вооружений, ведь не будет даже формальных ограничений. Правда, гонка вооружений уже продолжается, и сейчас в процесс активно включился Китай, который старательно увеличивает свой ядерный потенциал и никак о том не отчитывается.

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Очевидно, все эти угрозы реальны и заслуживают новых секунд и даже минут. А их сейчас на часах Судного дня просто нет – метафора зашла далеко и пережила саму себя. Так что сейчас надо что-то менять: например, перейти на летнее время и перевести стрелки или разработать собственный гаджет и отмерить время до легендарного заката на киевской горе Щекавица (это шутка). Потому что мир летит в пропасть, ситуация ухудшается, а часы Судного дня заметно отстают от собственно Судного дня. Но куда уже дальше перемещать стрелку?