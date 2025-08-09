Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Conversation и ZME Science.

Смотрите также Австралия запускает крупнейший в мире аккумулятор, масштабы которого поражают

Что произойдет, если человечество одновременно включит свет?

Очевидно, что одновременное включение света всеми жителями планеты приведет к резкому скачку потребления электроэнергии и серьезным трудностям с балансировкой для электростанций.

Однако есть два фактора, которые предотвратили бы дестабилизацию энергосистемы. Во-первых, в мире не существует единой интегрированной энергосистемы. Во-вторых, в течение последних 20 лет светодиодные лампы в значительной степени вытеснили старые электрические светильники.

Дестабилизировать энергосистему не удалось бы / Фото Unsplash

Светодиоды работают иначе, чем лампы более ранних конструкций и они генерируют больше света при значительно меньшем потреблении электроэнергии.

Согласно данным Минэнерго США, переход использования светодиодных ламп позволяет среднестатистической семье ежегодно экономить около 225 долларов. По состоянию на 2020 год почти половина всех домов в США уже использовала светодиоды как основной источник освещения.

Впрочем, массовое одновременное включение света людьми по всему миру привело бы к масштабному световому загрязнению. Все потому, что свет отражается от дымки и частиц пыли в воздухе, создавая рассеянное свечение, которое затемняет ночное небо.

Если все включат свет одновременно – возникнет световое загрязнение / Фото Unsplash

Даже хорошо спроектированные системы освещения могут ухудшить проблему, могут ухудшить ситуацию, делая города и автомагистрали видимыми из космоса, а звезды – невидимыми для наблюдения с Земли.

Такое световое загрязнение способно нарушать естественные циклы сна у людей, дезориентировать насекомых, птиц, морских черепах и других диких животных. В результате небо стало бы намного ярче, но беззвездным.

Напомним, швейцарские ученые создали биологический аккумулятор из грибов. Все, что нужно для его работы – сахар, вода и ферменты.