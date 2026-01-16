Не груша и не зелень: что такое бергамот и почему он ассоциируется с чаем
- Бергамот - плод цитрусовых, гибрид лимона и померанца, известен своим ярким ароматом и использованием в чае "Эрл Гре".
- Эфирное масло бергамота популярно в ароматерапии за успокаивающие свойства, а сам плод богат витамином С и используется в парфюмерии.
Большинство из нас не совсем знают, что такое бергамот, но точно ассоциируют его с чаем. Запах бергамотового напитка сложно отличить. Он влюбил в себя многих невероятным ароматом, но мало кто даже знает, как он выглядит.
Бергамот имеет размер апельсина, а при созревании отличается зеленовато-желтым цветом, пишет 24 Канал со ссылкой на Bergamot Australia.
Что такое бергамот?
Кожура бергамота – тонкая и бугристая, а внутри находится кислая мякоть. Он является плодом растения цитрусовых, гибридом лимона и померанца (горького апельсина). Бергамот имеет настолько яркий аромат цитрусовых, цветочных и пряных нот, что без него не обходятся в парфюмерии.
Именно бергамот является ключевым ингредиентом в создании чая "Эрл Грэ", придавая напитку заметно выраженного цитрусового вкуса. Цедру и сок бергамота добавляют в различные маринады и соусы, а также десерты.
Чем полезен бергамот?
Эфирное масло бергамота используют в ароматерапии. Оно обладает успокаивающими свойствами и улучшает настроение. Кроме того, плод имеет высокое содержание витаминов С. Среди всех 42 видов цитрусовых именно бергамот имеет самый высокий процент витамина С.
Кожуру бергамота высоко ценят / Фото Getty Images
Бергамот культивируют 400 лет ради знаменитого "зеленого золота" – драгоценной кожуры, которая используется для ароматического эфирного масла. До сих пор плод пользуется спросом как важный элемент для самых дорогих духов в мире.
За последние несколько десятилетий фрукт стал важным благодаря своим полезным свойствам для здоровья и хорошего самочувствия, поэтому считается очень ценным.
Как появился бергамот?
Происхождение бергамота окутано различными мифами, пишет Paper & Tea. Плод родом из Азии, но попал в Европу либо через средневековые крестовые походы, или с самим Христофором Колумбом.
Его появление является загадкой для исследователей. Он мог быть намеренно выведенным или случайно найденным. Этим плодом восхищались еще в древнем Китае, Индии и Греции. Считалось, что плод обладает целебными свойствами, поэтому его использовали в бальзамах и для различных церемониальных целей.
Ласково бергамот называют "принцессой цитрусовых". Он выращивается только на узкой, 70-километровой прибрежной полосе на юге Италии в регионе Калибрия, которая имеет лучшие климатические условия.
Чтобы вкус чая стал еще более совершенным, издание Business Insider советует добавлять несколько листочков мяты, сорванные листья базилика или несколько кусочков ягод. В зимнюю пору они могут быть сублимированными, поэтому в горячем напитке раскроют свой вкус.
