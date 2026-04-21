Назвала конфликт "срачем": что известно о поэтессе Дарье Лисич, которая оказалась в центре скандала

Дарья Лисич – это украинская поэтесса и инфлюенсерка, которая активно развивает свою творческую деятельность и присутствие в соцсетях. Она известна как представительница современной "новой волны" украинской поэзии, сочетающей литературные выступления с публичной коммуникацией.

На платформе тредс произошел публичный конфликт между поэтессой Дарьей Лисич и военнослужащей Марией Гаевской из-за сообщения о "приоритетах" во время войны. Спор начался с реакции Гаевской на фото блогера Юлии Вербы с роскошным букетом, что вызвало дискуссию об уместности демонстрации "красивой жизни" во время войны и ответственности публичных людей. В ответ Лисич резко раскритиковала военную, использовав оскорбительные выражения, что вызвало волну возмущения в сети.

Впоследствии поэтесса извинилась, но частично обесценила конфликт, назвав его "срачем", одновременно подчеркнув, что поддерживает армию донатами. Мы же расскажем интересные детали о биографии Дарьи Лисич и ее публичной деятельности. Кстати, ранее девушка давала интервью 24 Каналу, в котором поделилась своим творческим путем и взглядами.

Кто такая Дарья Лисич и как она стала популярной?

Украинская поэтесса и инфлюенсерка Дарья Лисич (полное имя – Дарья Игоревна Лисич) родилась 17 октября 1997 года. Она получила образование журналистки и практического психолога в Харьковском национальном университете. Свой путь в творчестве начала в Харькове, впоследствии жила во Львове и Киеве, где активно развивала литературную карьеру и личный бренд в соцсетях.

Дарья Лисич / инстаграм daria_lisich

О чем ее поэзия?

В своих текстах Лисич поднимает темы войны, гражданской позиции, самоидентификации и роли женщины в современном обществе. Ее поэзия отличается эмоциональностью, простотой подачи и точной рифмой, что находит отклик у широкой аудитории. В соцсетях ее стихи часто сопровождаются комментариями вроде: "Не люблю поэзию, но эти тексты задевают".

Как началась творческая карьера?

Интерес к поэзии появился еще в детстве благодаря семье и знакомству с классическими произведениями. Первое стихотворение написано еще в период, когда она жила в Харькове и общалась на русском языке. Это была поэтическая история о потерянном мобильном телефоне, в которой личную ситуацию автор превратила в импровизированный "сторитейл" для родителей с объяснением и извинением.

Пока шла домой, я придумывала историю для родителей, чтобы объяснить ситуацию и меня поняли. Очень классно отнеслись к этому, очень поддержали, были в восторге. Я там еще в конце попросила у них деньги на новый телефон в стихотворной форме.

В то же время системно писать автор начала уже во взрослом возрасте, незадолго до полномасштабного вторжения России в Украину. Первые тексты имели бытовой и даже иронический характер, однако впоследствии тематика значительно расширилась.

Дарья в детстве / инстаграм daria_lisich

Чем занимается вне поэзии?

Кроме поэтического творчества, Лисич также работает с музыкальной индустрией. В частности, текст песни "Губы в губах" в исполнении Jerry Heil и Владимира Дантеса был создан ею – и именно благодаря запросу Jerry Heil появилась эта работа. Также она участвует в культурных проектах, гастролирует и развивает собственные литературные инициативы.

Яна (Jerry Heil, – 24 Канал) мне написала. Ей очень нравится мое творчество. И она сказала, что хочет написать какую-то такую песню. Ну, я в ноябре написала. Я не знала, что это будет коллаба с Дантесом.

Дарья Лисич / инстаграм daria_lisich

Какие темы она поднимает в своих публичных выступлениях?

Среди ключевых: роль женщины в современном мире, борьба со стереотипами, вопросы безопасности и равенства. В своих текстах и выступлениях она часто обращается к образу женщины, которая стремится к самореализации и независимости в условиях меняющегося общества.

Как сейчас реагируют в сети на Дарью Лисич после конфликта?

После скандала отношение к блогеру остается неоднозначным: часть аудитории пытается сохранять нейтралитет и отделяет ее творчество от конфликта. В то же время в комментариях преобладают скорее критические и негативные реакции.

Реакция украинцев / скриншоты с платформы тредс

