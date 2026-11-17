Здание отличалось не только высотой, но и современными для того времени технологиями и необычной архитектурой. Дом Гинзбурга стал одним из самых выдающихся архитектурных сооружений Киева начала XX века, пишет проект "Этот день в истории".

Adv

Как в Киеве появился Дом Гинзбурга

История будущего киевского небоскреба началась еще в 1889 году. Тогда строитель-подрядчик и купец первой гильдии Лев Гинзбург приобрел четырехэтажный дом на улице Институтской, 18.

В начале XX века, когда в Киеве активизировалось строительство, старое здание вместе с соседними домами № 14 и № 16 снесли. На освободившемся участке между улицами Николаевской (ныне Городецкого) и Институтской решили построить "доходный дом" – многоквартирное здание, квартиры в котором планировали сдавать в аренду.

Дом Гинзбурга / Архивная фотография

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Проект разработали одесские архитекторы Адольф Минкус и Федор Троупянский. Непосредственно строительством занималась собственная фирма Льва Гинзбурга.

Реклама

Работы начались в 1910 году, а завершились через два года. Строительство дома обошлось в полтора миллиона рублей.

Во время строительства пришлось учитывать сложный рельеф местности и влажность грунта. Справиться с перепадами высот помогла разная этажность частей здания – со стороны Институтской улицы здание имело 8 и 9 этажей, а со стороны Николаевской и Крещатика – 11.

Вид на Дом Гинзбурга / Архивное фото

Здание было построено в популярном в то время стиле модерн. Его высота составляла 53 метра, а вместе с башней-шпилем достигала 67,5 метра.

Дом Гинзбурга насчитывал 94 квартиры, в которых всего было около 500 комнат. На первом этаже обустроили несколько магазинов, а также предусмотрели подземный этаж. Кроме того, здание оборудовали двумя лифтами американской компании "Отис", что было новинкой для тогдашнего Киева.

Реклама

Что случилось с первым небоскребом Украины

При советской власти Дом Гинзбурга национализировали, а его квартиры переоборудовали под коммунальное жилье. До 1928 года небоскреб Гинзбурга был самым высоким сооружением в СССР, а до 1941 года – в Украине.

Однако во время Второй мировой войны здание подверглось разрушениям. 24 сентября 1941 года, на пятый день оккупации Киева, Дом Гинзбурга и несколько других зданий на Крещатике взорвали. Накануне отступления из города их заминировали инженерные части 37-й советской армии совместно с подразделениями НКГБ.

Руины Дома Гинзбурга / Архивная фотография

Остатки небоскреба окончательно снесли в 1950-х годах. На его месте в 1955–1961 годах построили 16-этажный отель "Москва", который сегодня носит название "Украина".