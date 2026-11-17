Споруда вирізнялася не лише висотою, а й сучасними на той час технологіями та незвичайною архітектурою. Дім Гінзбурга став однією з найвизначніших архітектурних споруд Києва початку XX століття, пише проєкт "Цей день в історії".

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Як у Києві з'явився Дім Гінзбурга

Історія майбутнього київського хмарочоса розпочалася ще у 1889 році. Тоді будівельник-підрядник і купець першої гільдії Лев Гінзбург придбав чотириповерховий будинок на вулиці Інститутській, 18.

На початку XX століття, коли в Києві активізувалося будівництво, стару споруду разом із сусідніми будинками №14 та №16 знесли. На звільненій ділянці між вулицями Миколаївською (нині Городецького) та Інститутською вирішили звести "прибутковий дім" – багатоквартирну споруду, квартири в якій планували здавати в оренду.

Дім Гінзбурга / Архівне фото

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Проєкт розробили одеські архітектори Адольф Мінкус і Федір Троупянський. Безпосередньо будівництвом займалася власна фірма Лева Гінзбурга.

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Роботи розпочали у 1910 році, а завершили через два роки. Зведення будинку обійшлося у півтора мільйона рублів.

Під час будівництва довелося враховувати складний рельєф місцевості та вологість ґрунту. Впоратися з перепадами висот допомогла різна поверховість частин споруди – з боку Інститутської будинок мав 8 і 9 поверхів, а з боку Миколаївської та Хрещатика – 11.

Вид на Дім Гінзбурга / Архівне фото

Споруду звели в популярному на той час стилі модерн. Її висота становила 53 метри, а разом із баштою-шпилем сягала 67,5 метра.

Дім Гінзбурга налічував 94 квартири, у яких загалом було близько 500 кімнат. На першому поверсі облаштували кілька магазинів, а також передбачили підземний поверх. Крім того, будинок обладнали двома ліфтами американської компанії "Отіс", що було новинкою для тогочасного Києва.

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Що сталося з першим хмарочосом України

За радянської влади Дім Гінзбурга націоналізували, а його квартири переобладнали під комунальне житло. До 1928 року хмарочос Гінзбурга був найвищою спорудою в СРСР, а до 1941 року – в Україні.

Однак під час Другої світової війни будівля зазнала руйнувань. 24 вересня 1941 року, на п'ятий день окупації Києва, Дім Гінзбурга та кілька інших споруд на Хрещатику підірвали. Напередодні відступу з міста їх замінували інженерні частини 37-ї радянської армії спільно з підрозділами НКДБ.

Руїни Дому Гінзбурга / Архівне фото

Залишки хмарочоса остаточно знесли у 1950-х роках. На його місці протягом 1955 – 1961 років звели 16-поверховий готель "Москва", який сьогодні має назву "Україна".