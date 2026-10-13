24 Канал собрал шесть населенных пунктов Украины, названия которых связывают с конкретными женщинами, а также истории, стоящие за ними.

Мариуполь и женское имя в его названии

Название Мариуполь связано с именем Мария. Город был основан в XVIII веке на побережье Азовского моря, а происхождение его названия объясняют несколькими версиями.

Согласно одной из них, название связано с Девой Марией и религиозной традицией переселившихся крымских греков. Другая версия связывает его с Марией Федоровной, супругой будущего императора Павла I.

К сожалению, Мариуполь сейчас находится под российской оккупацией. Российские войска захватили город весной 2022 года после длительной и разрушительной осады. Мы верим, что Мариуполь обязательно вернется под контроль Украины, а его жители смогут снова жить в свободном украинском городе.

Каким был Мариуполь до оккупации / ukrinform.ua

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Теофиполь назвали в честь княгини Теофилии

Поселок Теофипольв Хмельницкой области получил свое название в XVIII веке. Оно связано с княгиней Теофилией Яблоновской из рода Сенявских, супругой Александра Яна Яблоновского.

Княгиня принимала активное участие в развитии местности, поддерживала религиозные учреждения и способствовала развитию поселения.

История Теофиполя напоминает, что женщины из аристократических семей могли влиять не только на придворную жизнь, но и на развитие целых населенных пунктов.

Поселок Теофиполь / FB: Теофиполь

Антонины назвали в честь любимой жены

В Хмельницкой области есть поселок Антонины, который раньше назывался Голодьки.

В XVIII веке регент коронной канцелярии Игнаций Мальчевский получил эти земли в пользование и обустроил здесь роскошную резиденцию с дворцом и парком. Свою усадьбу он назвал в честь супруги Антонины из рода Дуниных.

Впоследствии это имя закрепилось и за поселением. Так личная история семьи оставила заметный след на карте Украины.

Поселок Антонины / FB: Украина Инкогнита

Ганнополь получил название в честь Анны

Еще один населенный пункт, название которого связано с женским именем, – Ганнополь в Хмельницкой области. По распространенной версии, его назвали в честь Анны, жены шляхтича из рода Яблоновских.

Такие названия часто возникали тогда, когда владельцы имений расширяли свои владения и оставляли в их названиях имена близких людей. В то же время конкретные обстоятельства появления названия Ганнополя стоит проверять по местным историческим источникам.

Ольгополь связывают с княжной Ольгой

Ольгополь – исторический населенный пункт в Винницкой области, название которого также отсылает к женскому имени.

По одной из версий, оно связано с княжной Ольгой Павловной, внучкой российской императрицы Екатерины II.

Как и во многих других случаях, за названием стоит история местности и людей, которые влияли на ее развитие. В то же время без дополнительных документальных подтверждений эту версию не стоит представлять как бесспорно доказанный факт.

Ольгополь / travels.in.ua

Елизаветполь – что еще одно название с женским именем

В Хмельницкой области также есть Елизаветполь – название, в котором легко узнать женское имя Елизавета. Сам топоним образован по распространенной в прошлом модели, когда к личному имени добавляли часть "-поль", связанную с понятием поселения или местности.

Однако самой формы названия недостаточно, чтобы считать доказательством того, что населенный пункт назвали в честь конкретной женщины. Для этого нужны исторические документы, устанавливающие происхождение топонима.

Такие истории показывают, насколько разным может быть происхождение географических названий Украины. Одни хранят память об императрицах и княгинях, другие – о женах и возлюбленных владельцев поместий. Иногда за одним словом на карте скрывается целая история семьи, которая когда-то определяла судьбу местности.