24 Канал зібрав шість населених пунктів України, назви яких пов'язують із конкретними жінками, та історії, що за ними стоять.

Маріуполь і жіноче ім'я в його назві

Назва Маріуполь пов'язана з ім'ям Марія. Місто заснували у XVIII столітті на узбережжі Азовського моря, а походження його назви пояснюють кількома версіями.

За однією з них, назва пов'язана з Дівою Марією та релігійною традицією переселених кримських греків. Інша версія пов'язує її з Марією Федорівною, дружиною майбутнього імператора Павла I.

На жаль, що Маріуполь наразі перебуває під російською окупацією. Російські війська захопили місто навесні 2022 року після тривалої та руйнівної облоги. Ми віримо, що Маріуполь обов'язково повернеться під контроль України, а його мешканці зможуть знову жити у вільному українському місті.

Яким був Маріуполь до окупації / ukrinform.ua

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Теофіполь назвали на честь княгині Теофілії

Селище Теофіполь на Хмельниччині отримало назву у XVIII столітті. Вона пов'язана з княгинею Теофілією Яблоновською з роду Сенявських, дружиною Александра Яна Яблоновського.

Княгиня брала активну участь у розвитку місцевості, підтримувала релігійні установи та сприяла розбудові поселення.

Історія Теофіполя нагадує, що жінки з аристократичних родин могли впливати не лише на придворне життя, а й на розвиток цілих населених пунктів.

Селище Теофіполь / FB: Теофіполь

Антоніни назвали на честь коханої дружини

На Хмельниччині є селище Антоніни, яке раніше називалося Голодьки.

У XVIII столітті регент коронної канцелярії Ігнацій Мальчевський отримав ці землі в користування та облаштував тут розкішну резиденцію з палацом і парком. Свою садибу він назвав на честь дружини Антоніни з роду Дуніних.

Згодом це ім'я закріпилося і за поселенням. Так особиста історія родини залишила помітний слід на карті України.

Селище Антоніни / FB: Україна Інкогніта

Ганнопіль отримав назву на честь Ганни

Ще один населений пункт, назва якого пов'язана з жіночим ім'ям, – Ганнопіль на Хмельниччині. За поширеною версією, його назвали на честь Ганни, дружини шляхтича з роду Яблоновських.

Такі назви часто виникали тоді, коли власники маєтків розбудовували свої володіння та залишали в їхніх назвах імена близьких людей. Водночас конкретні обставини появи назви Ганнополя варто перевіряти за місцевими історичними джерелами.

Ольгопіль пов'язують із княжною Ольгою

Ольгопіль – історичний населений пункт на Вінниччині, назва якого також відсилає до жіночого імені.

За однією з версій, вона пов'язана з княжною Ольгою Павлівною, онукою російської імператриці Катерини II.

Як і в багатьох інших випадках, за назвою стоїть історія місцевості та людей, які впливали на її розвиток. Водночас без додаткових документальних підтверджень цю версію не варто подавати як беззаперечно доведений факт.

Ольгопіль / travels.in.ua

Єлизаветпіль – ще одна назва з жіночим ім'ям

На Хмельниччині є також Єлизаветпіль – назва, у якій легко впізнати жіноче ім'я Єлизавета. Сам топонім утворений за поширеною в минулому моделлю, коли до особового імені додавали частину "-піль", пов'язану з поняттям поселення або місцевості.

Однак саму форму назви недостатньо вважати доказом того, що населений пункт назвали на честь конкретної жінки. Для цього потрібні історичні документи, які встановлюють походження топоніма.

Такі історії показують, наскільки різним може бути походження географічних назв України. Одні зберігають пам'ять про імператриць і княгинь, інші – про дружин та коханих власників маєтків. Іноді за одним словом на карті ховається ціла історія родини, яка колись визначала долю місцевості.