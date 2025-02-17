Художник по имени Импро приклеил бананы скотчем, вдохновленный знаменитой работой "Комик". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Нужны средства на ремонт церкви

Он утверждает, что его творчество является шедевром международного уровня.

В британской деревне Соннинг, в графстве Беркшир, появились необычные артобъекты – бананы, приклеенные скотчем в разных местах.



В разных местах приклеили бананы / Фото Impro

Автором этого перформанса является художник, известный под псевдонимом Импро, который уверен, что его работа заслуживает международного признания.

Художник рассказывает, что его акция вдохновлена работой итальянского художника Маурицио Каттелана "Комик", которая была продана за 6,2 миллиона долларов (4,9 миллиона фунтов стерлингов) китайскому криптовалютному предпринимателю Джастину Сану на аукционе в Нью-Йорке в ноябре прошлого года.

Импро, живущий в Оксфордшире, заявил, что продажа его "шедевров", якобы оцененных в 24,8 миллиона фунтов стерлингов, могла бы помочь местным жителям Соннинга отремонтировать крышу их церкви.

Продажа хотя бы одного из этих произведений обеспечила бы новую крышу для церкви. А жителям Соннинга я просто скажу – не благодарите меня,

– отметил художник.

Ранее Импро получил известность своими необычными работами, в частности прикрепленным к мосту Соннинга телефоном, почтовым ящиком и дверью. В 2014 году он также установил огромный красный значок Google Maps на трассе A4155 между Редингом и Хенли.