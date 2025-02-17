Художник на ім'я Імпро приклеїв банани скотчем, натхненний знаменитою роботою "Комік". Про це пише 24 Канал із посиланням на BBC.

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Потрібні кошти на ремонт церкви

Він стверджує, що його творчість є шедевром міжнародного рівня.

У британському селі Соннінг, в графстві Беркшир, з'явилися незвичайні артоб'єкти – банани, приклеєні скотчем у різних місцях.



У різних місцях приклеїли банани / Фото Impro

Автором цього перформансу є художник, відомий під псевдонімом Імпро, який впевнений, що його робота заслуговує на міжнародне визнання.

Художник розповідає, що його акція натхненна роботою італійського митця Мауріціо Каттелана "Комік", яка була продана за 6,2 мільйона доларів (4,9 мільйона фунтів стерлінгів) китайському криптовалютному підприємцю Джастіну Сану на аукціоні в Нью-Йорку в листопаді минулого року.

Імпро, який живе в Оксфордширі, заявив, що продаж його "шедеврів", нібито оцінених у 24,8 мільйона фунтів стерлінгів, міг би допомогти місцевим жителям Соннінга відремонтувати дах їхньої церкви.

Продаж хоча б одного з цих творів забезпечив би новий дах для церкви. А жителям Соннінга я просто скажу – не дякуйте мені,

– зазначив художник.

Раніше Імпро здобув популярність своїми незвичайними роботами, зокрема прикріпленим до мосту Соннінга телефоном, поштовою скринькою і дверима. У 2014 році він також встановив величезний червоний значок Google Maps на трасі A4155 між Редінгом і Генлі.