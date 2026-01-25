Владимиру Зеленскому – 48: как изменился президент Украины за время войны
- Владимир Зеленский празднует 48-летие, его роль изменилась с медийного политика на лидера в условиях войны.
- Внешний вид Зеленского изменился со стиля деловых костюмов на военный, что подчеркивает единство с армией и обществом.
25 января президент Украины Владимир Зеленский празднует 48-летие. За почти 4 года полномасштабной войны его образ и роль в стране претерпели кардинальные изменения – от главы государства мирного времени до лидера, который стал символом украинского сопротивления.
До войны Зеленского воспринимали часто как медийного политика с бэкграундом в шоу-бизнесе, пишет 24 Канал. Его образ ассоциировался с открытостью к неформальному общению и стремлением быть простым президентом, близким к людям.
Как изменился Зеленский за время войны?
После 24 февраля 2022 года Зеленский предстал перед украинцами и миром уже в совершенно другой роли. Он стал лидером, который взял на себя ответственность за страну в состоянии войны. Его речи стали четкими, эмоционально сильными, а решения – прагматичными.
Кроме того, изменился и внешний образ президента. Вместо деловых костюмов – появился военный стиль, что подчеркивал единство с армией и народом. Его гардероб состоял из футболок, свитшотов, брюк и курток цвета хаки или темных оттенков.
Его практический стиль имел определенный символизм, который подчеркнул, что президент находится в одном ритме с армией и обществом. В значительной степени изменилась и его внешность. Взгляд Зеленского стал серьезнее, а черты лица – жестче.
Апрель 2022 года – на фото Владимир Зеленский во время традиционного вечернего обращения к украинскому народу.
Владимир Зеленский в 2022 году / Фото с сайта ОП
Декабрь 2022 года – Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом США Джо Байденом.
Президент Украины в конце 2022 года / Фото Getty Images
2023 год – Президент Украины Владимир Зеленский позирует для портрета после общения с журналистами Washington Post
Зеленский в 2023 году / Фото Getty Images
2024 год – президент на брифинге для СМИ в Киеве во время приезда Орбана в Украину.
Президент Украины в 2024 году / Фото Getty Images
Супруги Зеленские поздравили украинцев с Днем вышиванки в черной и белой рубашке в 2024 году
В июне 2025 года президент Украины впервые за время войны надел костюм на саммит НАТО. Он появился в черной рубашке, классическом жакете и брюках.
После 24 февраля 2022 года интерес к Зеленскому только усилился. Сейчас книги с его биографией и речами продаются во всех уголках мира бешеными тиражами. Биографию Владимира Зеленского – от комика до президента Украины – читайте в нашем материале.
