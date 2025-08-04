Ученые объяснили, какие заболевания может провоцировать жара. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Как жара влияет на людей?

Говорится именно об экстремальных плюсовых температурах. Прежде всего ученые начали фиксировать более частые случаи заболевания Драве у детей. Сейчас его обнаруживают у одного ребенка на 15 тысяч.

Что такое синдром Драве Это неврологическое заболевание, которое может предусматривать форму эпилепсии. Также может сопровождаться аутизмом.

В общем, вместе с экстремальной жарой чаще фиксируют инсульты, эпилепсию и мигрени. Ученые прослеживают влияние повышения температуры на количество этих болезней.

Средняя температура человеческого мозга обычно не превышает температуру тела более чем на 1 градус. Однако во время умственной деятельности, такой как мышление, воспроизведение воспоминаний или реагирование на внешние раздражители, мозг генерирует значительное количество тепла.



Жара может быть опасной / Фото Pexels

В условиях экстремальной жары тело тратит больше ресурса для охлаждения мозга. Фактически, жара меняет ход работы главного органа человека. Также появляются сопутствующие воздействия: отсутствие нормального сна, снижение концентрации, сложности при попытке сосредоточиться.

Жара влияет на все сферы жизни человека в нескольких измерениях, ведь все процессы человеческого организма должны происходить при нормальной температуре, поэтому когда она повышается слишком, тело работает в экстренном режиме.

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К слову, во время жары нужно пить много воды. Потребность в воде варьируется в зависимости от возраста, пола, активности и климата, с рекомендованными 15,5 стаканами для мужчин и 11,5 для женщин. Чрезмерное потребление воды может быть опасным, особенно для людей с заболеваниями почек.